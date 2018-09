Atemberaubende Stunts der Monster-Trucks

Eckhard Handke

Neuruppin Das Neuruppiner Publikum bekam am Sonntag vor dem Ruppiner Einkaufszentrum genau das geboten, was es erwartet hatte: eine rasante Monstertruck-Show und Stunts, die ungläubiges Kopfschütteln hervorriefen. Doch erst einmal mussten die Besucher auch einen Platz ergattern, denn der Ansturm war groß. Das Schlangestehen lohnte sich aber, denn am Ende des Nachmittags stand jede Menge demoliertes Blech auf dem Reiz-Parkplatz. Auch die Gäste selbst wurden bei der Veranstaltung mit einbezogen. Einige Frauen durften beispielsweise in einem BMW Platz nehmen, der dann in atemberaubenden Tempo und teilweise nur auf zwei Reifen übers Gelände düste.