Schiedsrichter nimmt Rote Karte nach Fair-Play-Aktion zurück

Steffen Kretschmer

Glienicke (MOZ) Was wäre passiert, wenn der SV Altlüdersdorf II schon nach etwas mehr als einer halben Stunde nur noch mit zehn Mann auf dem Platz gestanden hätte? Diese Frage stellt sich für Pascal Müller auch mit etwas Abstand überhaupt nicht. Der Stürmer des BSC Fortuna Glienicke hatte in der Partie der Fußball-Landesklasse dafür gesorgt, dass gegen Gästespieler Lukas Dembowsky eine Rote Karte zurückgenommen wurde. Dies sei selbstverständlich, sagt er.

Der BSC war durch das Tor von Pierre Henkel früh in Führung gegangen, musste jedoch spät den Ausgleich Romeo Foumbissie hinnehmen. Doch auch wenn das sportliche Fazit Müllers nach diesem Unentschieden bei allem Ehrgeiz eher ernüchternd ausfällt, bleibt er bei einer klaren Meinung: „Es geht doch hier vor allem um den Spaß, dass jeder unverletzt vom Platz geht, und dass jedes Spiel fair zu Ende gebracht wird. Soll der SVA nach einem solchen Ding so früh in Unterzahl spielen?“

Etwa 35 Minuten waren gespielt, als der Altlüdersdorfer Lukas Dembowsky nach einem Zweikampf mit Glienickes Mike Ryberg am Boden liegen blieb. Wenige Sekunden später zückte der Unparteiische Jens Törber Rot für den Gäste-Spieler. Der Vorwurf: Dembowsky soll den Referee angegangen haben.

Genau das wollte Glienickes Müller aber so nicht stehen lassen. Der Offensivspieler hatte die Situation anders gesehen und zögerte keine Sekunde, um für Aufklärung zu sorgen. „Der Altlüdersdorfer wollte aufstehen und hat den Schiedsrichter einfach nur nicht gesehen.“ Dabei sei es weder zu einem Schlag, noch zu einer anderen Tätlichkeit gekommen, erklärt Pascal Müller. Wäre er an Dembowskys Stelle gewesen, „hätte ich mir auch gewünscht, dass jemand ehrlich sagt, dass da nichts war“.

Jens Törber vertraute dem Fortuna-Spieler, korrigierte seine Entscheidung und nahm den Platzverweis, auch in Absprache mit seinem Assistenten, zurück. Dies sei eine großartige Aktion gewesen, betont Müller, dessen „Respekt an den Schiri“ geht, „dass er das gemacht hat.“