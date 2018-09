Nachwuchskünstler können 100 Euro gewinnen

Siegmar Trenkler

Kränzlin (MOZ) Brotlose Kunst? Von wegen – schon in jungen Jahren können Musiker mir ihrem Können Geld verdienen. Das sollte zwar nicht der Ansporn dafür sein, Musik zu machen. Schaden kann es aber sicherlich nicht, sich mit etwas, das man gern macht, das Taschengeld aufbessern zu können. Genau dazu gibt es an diesem Sonnabend im Kränzliner Saal von Mathias Köppen die Gelegenheit. Dort beginnt um 16 Uhr der Tatort der jungen Musiker. Wer daran teilnehmen möchte muss sich aber im Vorfeld anmelden. Teilnehmen kann jeder im Alter von vier bis 18 Jahren, der Spaß am Musizieren hat und sich gern einmal vor einer Jury oder einem Publikum präsentieren möchte. Ob das als Solo-Act oder gleich mit einer ganzen Band, mit Instrumenten oder allein mit der Stimme geschieht, ist dabei egal. Dem Sieger winkt ein 100-Euro-Gutschein, der laut Veranstalter Köppen für die weitere musikalische Reise gedacht ist. Wem also noch etwas Geld fehlt, um sich etwa ein neues Instrument oder Effektgerät kaufen zu können, der sollte sich anmelden: unter mathias.koeppen@web.de oder unter 0171 6454199.