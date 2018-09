Ministerpräsident zeichnet Versteh-Bahnhof aus

Martin Risken

Fürstenberg (MOZ) Der „Fürstenberger Verstehbahnhof“ ist am Montag in der Staatskanzlei in Potsdam als „Demografie-Beispiel des Monats September ausgezeichnet worden. Verstehbahnhof-Mitbegründer Daniel Domscheit-Berg nahm die Urkunde aus den Händen von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) entgegen.

Im alten Bahnhofsgebäude in Fürstenberg wird an der Zukunft gearbeitet. Dort lernen vornehmlich junge Menschen, wie sie die digitale Gesellschaft begreifen und mitgestalten können. In der früheren Wartehalle des Bahnhofes werden Kenntnisse im Elektro-Löten oder Programmieren von Mini-Computern im Rahmen von Workshops vermittelt. Auch 3D-Drucker und Laser-Cutter können ausprobiert werden.

Mit dem Projekt des eigens dafür gegründeten Vereins „Havel:lab“ will der Verstehbahnhof den Menschen in der Region neue Perspektiven eröffnen und die Region interessanter für Zuzügler machen. „Wir arbeiten gegen den demografischen Wandel und wollen den Norden Oberhavels zur attraktivsten Region Brandenburgs ausbauen“, betonte Daniel Domscheit-Berg bei der Auszeichnung, die im Rahmen des Fachtages „Brandenburg Digital Engagiert“ stattfand.