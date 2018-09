Gewinner und Verlierer

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein Anstieg bei Gästezahlen, mehr Übernachtungen und ein Plus bei den Umsätzen – eigentlich muss man sich um den Tourismus in Brandenburg im Moment keine Sorgen machen. Er ist auch in diesem Jahr weiter im Wachsen.

Anders sieht es zurzeit leider in Cottbus aus: Die Negativschlagzeilen nach den anhaltenden Ausschreitungen zwischen Einheimischen und Ausländern in den vergangenen Monaten machen es ganz deutlich: Für Gewinner zeigt sich der Tourismus als lukrative, aber für Verlierer als krisenanfällige Branche.

Wer will schon im noch so beschaulichen Café seinen Tagträumen nachhängen, wenn nebenan Naziparolen propagiert werden? Der Imageschaden ist jedenfalls perfekt. Jetzt muss es gelten, den guten Ruf der Lausitzmetropole zurückzuerobern. Und dabei dürfen die Touristiker keinesfalls allein gelassen werden. Auch die verschiedenen Entscheidungsträger der Stadt müssen dafür Sorge tragen, dass das Negativ-Image ein Intermezzo bleibt.