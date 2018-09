Äpfel ohne Ende

Volle Ladung: Manfred Knörndel aus Müllrose gibt bei der Mosterei Skottki in Buckow 80 Kilogramm Äpfel ab. Die Obstbäume in der Region tragen dieses Jahr wegen der günstigen Witterung besonders viele Früchte. © Foto: Jörn Tornow

Larissa Benz

Buckow (MOZ) Die Bäume sind voll mit prallen Früchten, Besitzer wissen nicht wohin damit: Die Obsternte war dieses Jahr besonders gut. Das bekommen auch die Mostereien in der Region zu spüren, die den großen Andrang kaum noch stemmen können.

Auto an Auto reiht sich vor der Mosterei Skottki in Buckow. Wer dort momentan Äpfel hinbringen möchte, muss Zeit einplanen, denn der Andrang ist groß. Auch personell stößt der Betrieb an seine Grenzen. Die Obstbäume haben dieses Jahr schon früh so viele Früchte getragen, dass viele Besitzer schon nicht mehr wissen, wohin damit.

Bruno Weituschat und sein Enkel Lukas aus Rauen kommen schon seit Jahren nach Buckow, um ihr Obst dort loszuwerden. 129 Kilogramm Äpfel haben sie dieses Jahr mitgebracht: „Für uns ist das schon eine Art Ritual“, sagt Lukas Weituschat.

Circa zwei Stunden haben sie die Früchte an einem Morgen eingesammelt. Als Gegenwert erhalten sie bei der Mosterei Skottki verschiedene Säfte und Nektare, lediglich eine Verarbeitungsgebühr und Pfand müssen sie bezahlen. Nachdem die mitgebrachten Äpfel gewaschen werden, werden sie von einer Maschine zerkleinert und schließlich gepresst. Herauskommt – je nach weiterer Bearbeitung durch Separieren und Filtern – naturtrüber oder klarer Apfelsaft.

Manfred Knörndel aus Müllrose bringt Körbe mit insgesamt 80 Kilogramm Äpfeln mit. „Dieses Jahr gab es bei mir besonders viele Früchte“, sagt er. Er bestätigt damit, was der Andrang bei der Mosterei zeigt: Die warmen Temperaturen begünstigten die Blüte im Frühjahr. Nachdem im vergangenen Jahr der Frost vielen Obstbauern die Ernte vermieste, scheint es dieses Jahr genau andersherum zu laufen.

Einen großen Ansturm erfährt deswegen nach eigenen Angaben auch Reinhard König vom Betrieb Holunderkönig in Groß Muckrow. Er betreibt sein Geschäft vor allem mit Holunder in allen Varianten, etwa als Likör oder Gelee. Seit Kurzem verwende er aber seine Holunderpresse auch für weiteres Obst, vor allem Äpfel: „Die Nachfrage ist dieses Jahr extrem hoch, auch weil die großen Mostereien an ihre Grenzen gelangen.“

Diese Grenzen spüre er aber mittlerweile auch schon mit seiner kleinen Saftpresse: Termine gibt es nur nach vorheriger telefonischer Absprache und nur, wenn es seine Kapazitäten zulassen. Wer Obst zu ihm bringt, bekommt daraus einen individuellen Saft zu einem festen Literpreis gepresst. Auch er bestätigt, dass die Blüte dieses Jahr „extrem gut“ war. Wegen der hohen Temperaturen habe auch die Befruchtung durch Bienen gut geklappt.

Gerd Piefel vom Landwirtschaftsamt im Landkreis Oder-Spree warnt aber generell vor verfrühter Euphorie: „Es zählt letztendlich nur die Endabrechnung.“ Im vergangenen Jahr sei die Obsternte zwar generell schlecht ausgefallen, viele Obstbauern hätten aber am Ende des Jahres „gar nicht so schlecht“ dagestanden: Denn das wenige Obst hätten sie zu hohen Preisen verkaufen können. Dieses Jahr sei die Gefahr, dass durch die hohen Erträge der Marktpreis, den die Landwirte für das Obst bekommen, sinkt.

Insgesamt gibt es laut Landwirtschaftsamt im Landkreis Oder-Spree mit Frankfurt (Oder) 227 Hektar Apfelplantagen, ein Großteil davon im Bereich Frankfurt-Markendorf. Bei Kirschen sind es insgesamt 89 Hektar, Birnen nur zwölf. Dass die Obstplantagen so konzentriert in Frankfurt-Markendorf sind, hat laut Piefel historische Gründe: „Das wurde damals von der Staatsführung der DDR so angeordnet, um die zahlenmäßig angestiegene Bevölkerung dort versorgen zu können.“ Diese Verteilung habe bis heute Bestand.