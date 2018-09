Mit Kreativität raus aus dem Alltag

MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mehr als eine Bücherausleihe bietet die Stadtbibliothek in Eisenhüttenstadt an. Frauen und Mädchen ab zehn Jahren können montags am Handarbeitsworkshop teilnehmen. Von 15 bis 17 Uhr wird gehäkelt und gestrickt. Vorkenntnisse sind dafür nicht nötig.

„Die Teilnehmerinnen werden an Häkeln und Stricken herangeführt und dabei werden kleine Produkte hergestellt“, sagt Kursverantwortliche Elke Bumiller-Krause und heißt auch Mitbürger aus fremden Ländern herzlich willkommen. Es sei eine gute Gelegenheit, fremden Menschen zu begegnen und zwanglos mit ihnen in Kontakt zu treten. Waad Alolabi hat bereits am Kurs teilgenommen und rot-schwarz gemusterte Topflappen gehäkelt. Voller Stolz präsentiert sie das Ergebnis, das sie mit nach Hause genommen hat. Die junge Frau hat sich mit Erfolg zum ersten Mal am Häkeln versucht.

Elke Bumiller-Krause freut sich auf den Kurs am kommenden Montag. „Es sind noch Plätze frei“, sagt die Kursverantwortliche und bietet den Eisenhüttenstädterinnen so eine Möglichkeit kreativ dem Alltag für kurze Zeit zu entfliehen.