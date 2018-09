Mit knapper Mehrheit von zwei Stimmen

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Um ihre Solidarität mit den im Einsatz befindlichen Bundeswehrsoldaten zu demonstrieren, wird die Stadt symbolische Gelbe Schleifen an exponierten Stellen im Stadtbild befestigen. So beschloss es eine Mehrheit der Stadtverordneten in der jüngsten Sitzung.

Wenn Bundeswehrsoldaten aus Strausberg im Einsatz sagen würden: Unsere Partnerstadt steht geschlossen hinter uns, träfe das so nicht zu. Von 31 Stadtverordneten haben sich in der jüngsten Sitzung nur 15 zu den Gelben Schleifen bekannt. Weil sich drei der Stimme enthielten, reichte die knappe Mehrheit für den Beschluss. Seit der gemeinsame Vorstoß der Fraktionen U.f.W. Pro Strausberg, CDU und SPD im Hauptausschuss eingebracht wurde, löste er kontroverse Diskussionen in sozialen Netzwerken und in dieser Zeitung aus. Im Vorfeld hatte der erfahrene CDU-Stadtverordnete Arnold Gebhardt an die Zeitung geschrieben: „Seit wir die üble Gewohnheit abgelegt haben, mit 99,9 Prozent einer Sache zuzujubeln, sind 28 Jahre vergangen. Seither leben wir nicht nur in Strausberg sehr gut damit, Zwei-Drittel-Mehrheiten zu respektieren.“ Die Mehrheit in Strausberg achte und schätze die Bundeswehr als ein Machtmittel des Staates, das dessen Integrität schütze und nach dem Mehrheitswillen des Deutschen Bundestages auch im Ausland Recht und Ordnung sichere.

Eine sehr persönliche Rede zur Vorlage hielt der Linken-Stadtverordnete Wolfram Wetzig, Vater eines Bundeswehroffiziers mit mehreren Auslandseinsätzen: „Im September 2001 war unser Sohn in Bosnien. Für uns hat der 11. September eine doppelte Bedeutung.“ Auch der Begriff Kriegsweihnacht sei der Familie vertraut, seit der Sohn Feiertage auch in Mali und Afghanistan verbracht hat: „Man hat Angst. Diese Gedanken an den im Einsatz befindlichen Sohn wird man nicht los. Jedes Telefonklingeln, jedes Klopfen an der Tür lässt dich Ängste ausstehen.“ Das seien die Folgen der Politik der Bundesregierung. „Die höchste Verbundenheit mit den Soldaten sind keine Gelben Schleifen, sondern die sofortige Beendigung aller Auslandseinsätze, die von 70 Prozent der Bundesbürger abgelehnt werden“, sagte Wetzig. Ebenfalls persönliche Erfahrungen brachte der Stadtverordnete Matthias Michel (Grün, liberal, bürgernah) ein. Er sei selbst Angehöriger einer Bundeswehr-Spezialeinheit und in vielen gefährlichen Einsätzen gewesen: „Ich sehe es ähnlich wie Jürgen Schmitz.“ Der Alt-Bürgermeister hatte an den Bundeswehreinsatz gegen Serbien 1998 ohne Mandat und Beschluss des Bundestages erinnert und zusammengefasst. „Meine Interessen muss keiner am Hindukusch verteidigen. Die Soldaten im Auslandseinsatz erleben traumatische Situationen. Um die muss man sich kümmern, dann können wir auf Gelbe Schleifen verzichten.“

Seitens der Einreicher hatte CDU-Fraktionsvorsitzender Andreas Fuchs an die 300-jährige Garnisonstadtgeschichte erinnert und die Partnerschaft zwischen Stadt und Bundeswehr. Soldaten mit Wohnsitz in Strausberg engagierten sich in Vereinen und Verbänden, es seien Mitbürger, Freunde, Kollegen und Familienangehörige. Ihnen gelte die Verbundenheit der Stadt: „An sie wollen wir denken und ihnen unsere Solidarität zeigen. Um die Menschen geht es hier. Ich kann daran nichts Verwerfliches finden.“ Sonja Zeymer (U.f.W. Pro Strausberg) sagte: Es war klar, dass es eine Kontroverse um das Thema gibt. Wir sind aber nicht der Bundestag, der über die Auslandseinsätze entscheidet. Wir sind ein kleiner Ort, man kennt den einen oder andere im Einsatz. Und es geht uns ja nicht nur ums Ausland.“

Der Linken-Stadtverbandsvorsitzende Christian Steinkopf fühlt sich verbunden mit den Nöten und Lasten der Soldaten im Auslandseinsatz, „aber ebenso mit den Leiden der Opfer! Ich bin nicht verbunden mit den Zielen der Einsätze und politischen Inhalten.“ Er gab auch zu bedenken, dass die Gelbe Schleife demonstrativ von den Mitgliedern der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und von US-Präsident Donald Trump getragen werde: „Strausberg verdient es nicht, in die geistige Nähe dieser Leute gerückt zu werden.“ Der Beschluss erhielt 13 Gegenstimmen, so viele, wie die Linksfraktion Mitglieder hat.