Frank Schöbel singt beim 60. der NWG

Eckhard Handke

Neuruppin Zum Abschluss gab es noch jede Menge Musik: Mit einem Musical für die ganze Familie am Sonntagvormittag im Stadtgarten und dem „Hit auf Hit“-Konzert mit Frank Schöbel und Band am späten Nachmittag in der Pfarrkirche endete das Fest zum 60. Geburtstag der Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft (NWG).

Zum Musical „Das Dschungelbuch“ konnte NWG-Chef Robert Liefke rund 500 Besucher begrüßen. Zum Auftritt von Frank Schöbel kamen nochmals 600 Gäste, nicht nur NWG-Mieter. Denn beim Bürgerfest am Sonnabend auf dem Schulplatz hatten die NWG-Mitarbeiter noch restliche Freikarten an die Neuruppiner verschenkt.

Nachdem Robert Liefke die Zuschauer des Schöbel-Auftritts begrüßt und ihnen ein schönes Konzert gewünscht hatte, ging es auch schon los mit einem Schlager, der passend hätte nicht sein können: „Es war ein heißer Sommer in diesem Jahr“, der Titelsong des DEFA-Musikfilms „Heißer Sommer“. Danach legte Schöbel seine Lederjacke ab, und es gab getreu dem Motto „Hit auf Hit“ seine Lieder auf die Ohren. Dabei kam auch der Spaß nicht zu kurz, wie beim Schunkellied „Alles Bio“. Neben den beliebten alten Hits sang Schöbel auch ein Medley seiner neueren Lieder mit „Lass es einmal richtig krachen“, „Engel wie du“ und „Steh auf und leb dein Leben“.

Viel mitgeklatscht haben die Konzertgäste bei „Einer von uns, einer wie wir“, das Frank Schöbel gleich nach der Wende aufgenommen hat. Es waren drei Generationen bei der Veranstaltung in der Pfarrkirche dabei. In der ersten Reihe entdeckte der Sänger sogar zwei Mädchen mit einem Pappschild mit der Aufschrift „Frank Schöbel, du bist super!“ Rita Meyer, selbst Mieterin der NWG, hatte sich die kostenlosen Karten für das Konzert für sich und zwei Freundinnen gesichert. Den Frauen hat das Konzert gefallen. Bei den altbekannten Hits „Wie ein Stern“, „Ich geh’ vom Nordpol zum Südpol zu Fuß, für einen Kuss…“ und „Gold in deinen Augen“ haben sie und viele andere Fans von Frank Schöbel leidenschaftlich mitgesungen. Zum Schluss mussten drei Zugaben her, da sang der Musiker dann auch noch „Alt wie ein Baum“. Als die Gäste immer noch nicht genug hatten, musste ein Weihnachtshit herhalten. Gemeinsam intonierte das Publikum mit Frank Schöbel „Weihnachten in Familie“. Das sollte ein Vorgeschmack auf sein nächstes Konzert im Dezember in Neuruppin sein.

Robert Liefke verfolgte das Konzert aus der hinteren Reihe. „Nun ist alles weg, alle Kugelschreiber und alle Luftballons“, sagte er. Viele Gäste bedankten am Konzertende auch noch ganz persönlich beim NWG-Chef für den schönen Tag.