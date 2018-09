Zweitligist spürt bereits Druck

Peter Wolski

Fehrbellin Am Ende des ersten Doppelspieltages wollte die Herren.II des SV90 mit einem Sechserpack in die neue Saison starten. Am Ende des Wochenendes konnte sie gegen die beiden Neulinge nur zwei Zähler auf der Habenseite verbuchen und verfehlte die Zielstellung klar. Kaum ein Heimkegler erreichte Normalform.

Fehrbellin II – Vetschau 0:3

(5126: 5164 / 41:37)

Zum Saisonauftakt musste das 90er Team auf seinen Spielstärksten der Vorsaison, Markus Ringgenberg, verzichten. Somit schoben Günther Speer und Jürgen Rothe (Spieler des Kreismeisterteams) an. Über die jeweiligen 120 Würfe war den beiden 90ern der Druck anzumerken. Jürgen Rothe kam noch am besten klar. Mit 875 Holz wurde er Durchgangsbester. Ein Holz weniger erkämpfte Markus Lehmann vom Liganeuling Vetschau. Da Günther Speer mit 849 Holz zwei Hölzer weniger an der Anzeigetafel hatte als Thomas Lenk, führten die Oberspreewald-Lausitzer mit einem Holz. In der Mittelachse wollten Ralf Friedrich und Marco Koch die 90er Farben in Führung bringen. Marco Koch konnte zwar mit 867 Holz das beste Tagesergebnis der Hausherren erspielen, Partner Ralf Friedrich dagegen erwischte einen rabenschwarzen Tag. Er kam auf magere 836 Holz. Da die Gäste-Achse Mathias Loewa und Steffen Manigk das Spiel mit 856 und 851 Holz beendete, baute Vetschau die Führung auf sechs Holz aus. Norbert Krämer und Michael Nußbaum wollten nun im Schlussblock die drohende Heimniederlage abwenden. Aber Alexander Pieper hielt dagegen. Er spielte seine Kugeln über alle acht Aufsätze konstant. Mit der Tagesbestleistung von 895 Holz wurde er zum Matchwinner. Partner Patrick Diestel seine 855 Holz sollten für einen klaren 38-Holz-Sieg reichen. Die 860 und 857 Holz von Norbert Krämer und Michael Nußbaum hatten nur noch statistischen Wert.

Fehrbellin II - Seyda 2:1

(5166:5126 / 43: 35)

Am Sonntag spielten die Hausherren mit Markus Ringgenberg und Ralf Friedrich an. Mit der Tagesbestleitung von 881 Holz vom Youngster und den 846 Holz von Ralf Friedrich führten sie mit fünf Hölzer. Auf Seydaer konnte René Arndt mit 872 Holz Mannschaftsbestwert erspielen, Partner Christian Freitag beendete sein Spiel mit 850 Hölzer. Auch nach dem Mittelblock ließen sich die Gäste nicht abschütteln. 18 Holz trennten beide Teams. 90er Günther Speer brachte 844 Holz in die Wertung. Marco Koch seine 863 Holz bedeuteten Durchgangsbestwert. Für die Gäste Tino Stahn und Martin Schulz standen 852 und 842 Holz im Spielbericht. Somit war für beiden Teams im Schlussblock der Dreier noch drin. Michael Nußbaum und Norbert Krämer konnten sich zum Vortag auf 867 und 865 Holz steigern, damit blieben die zwei Spielpunkte in der Rhinstadt. Da Olaf Hempel und Rainer Schuldes 865 und 845 Holz fallen ließen, ging aber der Zusatzpunkt Richtung Sachsen-Anhalt.(wolski)