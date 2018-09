Schöne Sachen Queerbeet

Thessa Wolf

Panketal (Thessa Wolf) Zweimal im Jahr treffen sich die Eltern der Kita-Kinder vorm „Traumschloss“. Sie haben dann T-Shirts, Hosen und Jacken ihrer Sprösslinge dabei, auch jede Menge Bücher, Spielzeug und Schmuck. Am vergangenen Sonnabend fand nun bereits zum 18. Mal der Baby- und Kinderbasar auf dem Grundstück der Kita in Zepernick in Panketal statt.

Der Markt sei eine Idee der Eltern, so Erzieherin Stephanie Weiß, „Die Kleinen wachsen ja so schnell aus ihren Sachen heraus“, sagt sie. Mit Chefin Manuela Ott hatte sie den Markt vor neun Jahren mit wenigen Ständen begonnen. Mittlerweile ist deren Zahl auf 16 gestiegen.

Denise Tobiasch hat vor allem Pullis, Leggins und T-Shirts mitgebracht – und zwar eindeutig von einem kleinen Mädchen. Die Farbpalette reicht von Rosa über Pink bis Violett. Eigentlich habe sich ihre Tochter gar nicht von den Sachen trennen wollen, „deshalb ist sie auch nicht mit hier.“ Aber die Sachen seien der knapp Fünfjährigen nun mal zu klein. Denise Tobiasch war auch in den vergangenen beiden Jahren mit einem Verkaufsstand vor Ort. „Eine schöne Idee“, findet sie. Auch die Kita selbst sei toll. „Und die Kinder sind hier so viel draußen.“

Fritzi Meilinger, die mit ihrem Mann und zwei Söhnen in der Umgebung wohnt, schaute diesmal nach Bilderbüchern. Währenddessen entdeckte ihr zweijähriger Sohn eine Kiste mit einer Holzeisenbahn plus Schienen und begann gleich an Ort und Stelle zu spielen.

Es gebe so viele schöne Sachen, querbeet von Kleidung über Bettwäsche bis hin zu Spielzeug und sogar Nachttöpfen oder Kinderstühlchen, findet die Erzieherin Weiß. Für ihre eigenen Kinder – die Jüngste ist gerade in die Schule gekommen – sei diesmal leider nichts dabei. Immerhin: Die Holzeisenbahn fand ihren Abnehmer – und viele andere Sachen auch.