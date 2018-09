152 neue Azubis begrüßt

Arnold ille

Seelow. Das erste Ausbildungsjahr der Abteilung IV im Oberstufenzentrum Märkisch-Oderland ist am Sonnabend eröffnet worden. Abteilungsleiterin Cosima Lüdemann gewährte den neuen Jahrgängen sowie deren Familienangehören einen ersten Einblick in den schulinternen Ablauf. So erfuhren die Besucher, dass dieses OSZ die einzige Schule in ganz Brandenburg mit einem eigenen Bienenvolk ist. Seitens des Landrats Gernot Schmidt habe es Unterstützung gegeben, Bienenkunde als einen festen Bestandteil in den Unterricht einzubinden.

Grundsätzlich werde bei der Ausbildung großer Wert darauf gelegt, viel Praxisbezug im Unterricht einzubringen. Der Garten und die Wegführungen auf dem Schulgelände befänden sich in stetigem Wandel, da die Azubis dort immer neue Umsetzungen realisieren.

Von den rund 500 Auszubildenden sind in diesem Jahr 152 neu hinzugekommen. Hat es 2017 viele Azubis zu den Agrarberufen gezogen, erleben in diesem Jahr die handwerklichen Berufe eine höhere Nachfrage. Die größte Klasse entsteht dabei bei den Tischlern, mit knapp 30 Auszubildenden. Und doch hat sich in den letzten Jahren wenig an der Gesamtproblematik geändert, erklärte Cosima Lüdemann. Ausbildungsbetriebe hätten Schwierigkeiten, ihre Lehrstellen zu besetzen, denn der Markt um Lehrlinge sei weiterhin hart umkämpft. Aufgrund zu geringer Nachfrage konnte die Fachklasse Bautechnik nicht gebildet werden.

Kommunikation sei unglaublich wichtig, machte die Abteilungsleiterin deutlich. Sie appellierte, sich die Azubis mit Fragen und Nöten an einen der Ansprechpartner an der Schule wenden können. Diese hätten jederzeit ein offenes Ohr. Cosima Lüdemann wies die Lehrlinge und ihre Eltern auf den zeitgleich stattfindenden Handwerkertag auf dem Areal des Schweizerhauses hin, lud zum Besuch ein.