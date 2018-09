Der Dreck muss weg

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Unter dem Motto „Wir lassen uns keine kleben“ hatte das Angermünder Bürgerbündnis zur öffentlichen Putzaktion im Stadtgebiet aufgerufen. 30 Bürger folgten dem Aufruf und entfernten rechtspropagandistische Aufkleber.

Putzlappen, Nagellackentferner und Courage, mehr brauchen die Helfer nicht, die am Freitagabend freiwillig zur Putzaktion „Wir lassen uns keine kleben“ zum Marktplatz gekommen sind. Nagellack und Putzlappen verteilt Wolfgang Rall vom Bürgerbündnis, der die Aktion initiiert hat. Courage bringen die Freiwilligen selbst mit. Sie wollen es nicht mehr länger dulden, dass die Stadt immer mehr von propagandistischen Aufklebern mit demokratiefeindlichen, rechtspopulistischen und rechtsextremen Inhalten verschmutzt wird. Sie durchschauen die Absichten, der Parteiaktivisten des Dritten Weges.

„Der ganze Dreck muss weg.“ Joline und Lisa vom Einstein-Gymnasium haben sich sofort entschlossen, mitzumachen. „Das ist eine tolle Aktion. Es wird ja viel in der Schule darüber geredet. Aber selbst etwas zu tun gegen solche rechten Tendenzen, ist viel wichtiger. Jetzt gehen wir viel aufmerksamer durch unsere Stadt“, sagen die Mädchen und schrubben die Laternen- und Schilderpfosten in der Brüderstraße sauber.

In der Seestraße haben Linda und ihre Freundin alle Hände voll zu tun. „Wir haben das schon oft freiwillig gemacht. Aber es sind deutlich mehr Aufkleber geworden. Es ist erschreckend, wenn man sich mit der Propaganda dieser Partei beschäftigt, die von Volkstod hetzen“. Auf einem Aufkleber prangen die Buchstaben „LVE NZS“. Das bedeutet „Love Nazis“. Das braucht keine Erklärung mehr. Mit einigen Wischbewegungen ist der Aufkleber entfernt.

Fabian Bruck hat acht Jahre lang in Sachsen gelebt und das Erstarken der rechtspopulistischen Szene hautnah miterlebt. Jetzt ist er in die Uckermark zurückgekehrt und will dem in seiner Heimat etwas entgegensetzen. „Ich finde es megawichtig, dass man den Rechten nicht das Feld überlässt. Die Putzaktion kann nur ein Anfang sein.“ Auch Vizebürgermeister Christian Radloff hilft mit und zeigt so Gesicht. Es gehe um das Ansehen der Stadt und um städtisches Eigentum, das beschädigt und beschmutzt wird. Allein das ist eine Straftat. Dass die freiwillige Putzkolonne die ganze Zeit von rechten Aktivisten des Dritten Weges auffällig provokant ins Visier genommen wird, davon lassen sich die Helfer nicht einschüchtern.

„Unter dem Helferimage tarnen sie ihr Ziel, die freiheitlich-demokratische Grundordnung aufzuweichen und zu zerstören. Beim Dritten Weg handelt es sich um eine eindeutig neonationalsozialistische extreme Partei“, erklärt Wolfgang Rall. Der Religionslehrer warnt seit Jahren vor erstarkenden rechten Tendenzen in Angermünde. Er will die Putzaktion auch zum Anlass nehmen, über die Hintergründe und Aktivitäten des 3. Weges aufzuklären und die Einwohner zu sensibilisieren. „Man sollte einmal die Internetseite der Partei aufschlagen, um deren menschenverachtende Ideologie zu durchschauen, wo Geografielehrer als Volksverräter und Kirchen als Volksfeinde bezeichnet werden.“