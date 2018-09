18-Jährige wurde beleidigt

MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Nach ersten Erkenntnissen hat ein 18-jähriger Äthiopier in Eisenhüttenstadt am Wochenende eine gleichaltrige afghanische Frau mit anzüglichen Worten bedrängt. Laut Polizei befand sich die Frau am Sonnabend gegen 19 Uhr auf dem Gehweg von der Karl-Marx-Straße in Richtung Bahnhof. Als sie sich von dem Mann entfernt hatte, wandte sie sich an zwei Polizeibeamte, die sie durch Zufall sah. Die Beamten stellten den Mann in einer Tankstelle fest. Sie nahmen seine Personalien auf, fertigten eine Anzeige wegen Beleidigung und brachten ihn in seine Wohnunterkunft.