Vielfalt beim Sport- und Spielfest in Hegermühle

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Eine große Vielfalt an Mitmach-Angeboten zeichnete das 13. Sport- und Spielfest des Wohngebietes Hegermühle auf den Außenanlagen der Grundschule Am Annatal am Sonnabend aus. So hatte die Verkehrswacht Märkisch-Oderland einen Roller-Parcours aufgebaut, der von zahlreichen Kindern, mitunter mit väterlicher Unterstützung, in Angriff genommen wurde. Einer der schnellsten war der Flüchtlingsjunge Abdul Katar. „Na, du hast aber Schwung“, rief Christel Dobbermann ihm zu, als er vor ihr über die Wippe fuhr. Ähnlich geschickt war Josefine Schröder. Arkadiusz Strozyk hatte seine Tochter Zofia vor sich auf dem Roller stehen. So bekam sie schon ein Gefühl für den Slalom. Siegfried Schütze startete die Rennen. Bei Ralf Bernau von der Verkehrswacht liefen die Fäden zusammen. Er bediente das gerät zum Codieren der Fahrräder und vergab auch die Prägemarke vom TÜV für die technisch einwandfreien Drahtesel.

Stark frequentiert war das Müll-Memory. Die Sperrholz-Karten mussten herumgedreht werden, und hatte man ein Paar, war es in die verschiedenen Mülltonnen einzusortieren. Für die beiden siebenjährigen Sadaf und Diana kein Problem. Der Entsorgungsbetrieb MOL hatte das Spiel bereitgestellt. Dessen Mitarbeiter Andreas Graepel betreute es gemeinsam mit Franziska Kluge vom Quartiersmanagement. Viele Vereine und Einrichtungen brachten sich ein. So informierte das Jugendrotkreuz über Erste Hilfe und seine Arbeit. Kinder konnten am Teddy Mischka und der Puppe Charlie Verbände anlegen und einen Blick in eine Sanitasche werfen.

Guten Zulauf hatten auch die Verkehrserzieherin Yellicat und Clown Denny. An anderer Stelle warben Mark Hoffmann, Robert Gneckow und Florian Keil für die Selbstverteidigungs-Sportart Kardo, eine Abteilung des KSC.

Auf dem weitläufigen Areal war viel los. Am meisten in der großen Hüpfburg. Aber auch beim Boxclub, beim Fußballturnier, an der Kletterwand, beim Torwandschießen und vielen anderen Kinderbelustigungen. Vor allem viele ausländische Familien nahmen das vielfältige Angebot gern an. Das Quartiersmanagement ist damit sehr zufrieden.