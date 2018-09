Polizei lädt zum Tag der offenen Tür

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Auch der Luftraum wird bespielt: Ein Hubschrauber nimmt Anflug auf Fürstenwalde-Süd; Drohnen kreisen über dem Gelände in der August-Bebel-Straße 63. Am Sonnabend werden diese Szenarien Wirklichkeit: Was sich schlicht Tag der offenen Tür nennt, ist – wenn er bei der Polizei stattfindet – ein großes Spektakel. Jörg Pankow, Mitarbeiter des Führungsdienstes der Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder), hat Mühe, aus dem umfangreichen Geschehen am Hauptsitz in Fürstenwalde einzelnes herauszugreifen.

Verkehrstechnik vom Radarmessgerät bis zum Videowagen zur Überwachung von Lkw und Schwerlasttransporten auf Autobahnen wird ebenso ausgestellt und erklärt wie Einsatzgerät der Wasserschutzpolizei Erkner, ein Gefangenentransporter und ein „gewöhnlicher“ Funkstreifenwagen. Die Diensthundestaffel zeigt eine Vorführung; „wobei hier gerade ein Umbruch stattfindet: ältere Hunde gehen in den Ruhestand, jüngere, noch in Ausbildung befindliche rücken nach“ erklärt Pankow. Insgesamt gebe es an den vier Standorten der Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) – neben Fürstenwalde noch Erkner, Eisenhüttenstadt und Frankfurt (Oder) – sechs Diensthunde.

Deren Vorführung findet ebenso wie die Hubschrauber-Landung auf dem Gelände in der Ferdinand-Bauer-Straße statt; auf dem dortigen Parkplatz wird neben einem Wasserwerfer auch Technik von Feuerwehr, THW, Kampfmittelbeseitigungsdienst und Zollamt ausgestellt sein. „Dafür wird die Ferdinand-Bauer-Straße am Sonnabend für den Durchgangsverkehr gesperrt“, informiert Pankow. Gleiches gelte für den Parkplatz; Besucher sollten sich nach Parkmöglichkeiten in der Umgebung umschauen.

Fahrradcodierung, Rollerparcours, Puppentheater, Musik vom Brandenburger Polizeiorchester und Catering sorgen ebenfalls für Kurzweil. Außerdem gibt es Informationen für jene, die eine Laufbahn im Dienst der Polizei anstreben. „Seit Mitte des Jahres“, sagt Jörg Pankow, „gibt es in den Inspektionen einen Einstellungsberater.“ Die Einstellungsberaterin am Standort Fürstenwalde wird mit dem Werbe- und Auswahldienst der Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg über berufliche Perspektiven informieren.

Erst am Montag wurden 18 Auszubildende des mittleren Dienstes in der Polizeidirektion Ost begrüßt. Die zwei Frauen und 16 Männer werden bis Mitte Dezember als Streifenbeamte im Wach- und Wechseldienst ihren Dienst versehen; fünf Auszubildende sind in der Polizeiinspektion der-Spree/Frankfurt (Oder) eingesetzt.

Tag der offenen Tür, Sonnabend, 10 bis 16 Uhr