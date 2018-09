Deutscher Vize-Titel für Katrin Wallura

Uwe Neugebauer Wallura

Dallgow-Döberitz Die Reihe der Deutschen Meisterschaften wurde mit den Entscheidungen bei den Damen und Herren, der Jugendklassen und der Meisterschaft der Bogenläufer fortgesetzt. Die Bogensportler der SSV PCK aus Schwedt wurden von Katrin Wallura, Kai Volkmann, Jan Philip Usdael und Svenja Schröder vertreten.

Im Bogenlaufen startete Katrin Wallura als einzige Schwedterin. Finn Fredrich (U 17) musste verletzungsbedingt seinen Start kurzfristig absagen. Das Bogenlaufen ist eine relativ junge Sportart, die erst vor etwa 25 Jahren als solche entwickelt wurde. Sie vereint das Bogenschießen mit dem Laufen. In ihrem Ablauf gleicht sie dem Biathlon. In der AK Ü 40/Ü 50 der Damen mit dem Standardbogen rechnete sich Katrin Wallura durchaus Chancen auf Bronze aus, trotz der zum Teil deutlich jüngeren Mitbewerberinnen auf die Podestplätze. Die 800-Meter-Strecke musste fünfmal gelaufen werden, dabei viermal je drei Pfeile auf eine 20 Meter entfernte nur 20 Zentimeter große Scheibe geschossen werden. Die Schwedterin hatte beim ersten Schießen zwei Fehlschüsse, fand sich durch die beiden Strafrunden nur auf Platz 4 wieder. Dank einer Steigerung im zweiten und dritten Schießen mit nur je einer Strafrunde lief Wallura auf die Medaillenplätze auf. Die Entscheidung fiel beim letzten Schießen. Die neue Deutsche Meisterin Sandra Forycki aus Aue dominierte das Feld, Katrin Wallura schoss fehlerfrei und katapultierte sich von Platz 4 noch auf den Silberrang.

Kai Volkmann erlebte bei den Deutschen Meisterschaften der Damen und Herren in Bellingen/Sachsen Anhalt seine DM-Premiere. Mit 1260 Ringen schoss der Compoundschütze eine persönliche Bestleistung und wurde damit Siebzehnter.

„Für das Sportjahr 2019 wollen wir als Verein ein Compoundteam an den Start bringen“, wirft Volkmann bereits einen Blick in die Zukunft. Zusammen mit Steffen Gryminski und Andreas Schulze würde die SSV PCK sogar erstmals ein reines Herren-Compoundteam an den Start bringen können.

Die Jugendschützen Jan Philip Usadel (U 14) und Svenja Schröder (U 17) traten bei der DM in Dessau an die Linie. Mit den Plätzen 7 (Usadel) und 16 (Schröder) blieben beide hinter den Erwartungen zurück.