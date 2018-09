HCA-Männer verlieren Spitzenspiel

Daniel Wieland

Wittstock Im Duell der bisher ungeschlagenen Mannschaften mussten die Landesliga-Handballer des HC Angermünde beim Tabellenführer FK Hansa Wittstock antreten und unterlagen mit 21:28. Die beiden Duelle der Vorsaison konnte der HCA noch jeweils knapp für sich entscheiden.

Für Spannung war also gesorgt. Die arg personalgeschwächte Angermünder Mannschaft – insgesamt traten nur neun Spieler die Reise in die Prignitz an – fand zu Beginn überhaupt nicht ins Spiel. Während man im Angriff auf lange Ballwechsel aus war, präsentierte sich die Abwehr in den Anfangsminuten viel zu offen. Überrascht von der Wittstocker Offensiv-Power – vor allem in Person von Martin Willführ – gewährte man den Hausherren zu viele freie Würfe, die diese zu einfachen Toren auszunutzen wussten. Folgerichtig lag der HCA bereits nach sieben Minuten mit 1:5 im Hintertreffen.

Nach einigen Korrekturen in der Abwehr, gelang es den Uckermärkern in der Folge, besser ins Spiel zu finden und den Rückstand sukzessive zu verkürzen. Beim Stand von 6:8 war der Anschluss wieder hergestellt. Doch danach folgte der Bruch im Spiel des HCA. Während man sich in dieser Phase vermehrt mit den Entscheidungen der Unparteiischen auseinandersetzte, verlor man die Bindung zum Spiel und so gelang es den Gastgebern den alten Vorsprung wiederherzustellen. Beim Stand von 15:10 ging es für beide Mannschaften in die Kabinen.

Nach Wiederbeginn gestaltete sich die Partie weiterhin offen. Beide Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, wobei es den Uckermärkern nicht gelingen wollte, den Rückstand zu verkürzen. Vor allem im Angriff rieb man sich nun vermehrt an der offensiven Wittstocker Deckung auf. In der Abwehr stand man zwar einigermaßen sicher, doch den spielstarken Gastgebern gelang es in der Folge immer wieder die HCA-Abwehr gekonnt auseinander zu spielen.

Jetzt machte sich auch die dünn besetzte HCA-Bank deutlich bemerkbar. Während diePrignitzer munter durchwechseln konnten, fehlten den Gästen vor allem im Rückraum schlichtweg die Alternativen. Einzig Stefan Taube – erfolgreichster Werfer mit insgesamt zehn Toren – strahlte in dieser Phase noch Gefahr aus. So gelang es den Hausherren, sich innerhalb weniger Minuten auf 26:19 abzusetzen. Spätestens jetzt war die Vorentscheidung gefallen und der Angermünder Wille gebrochen. In den verbleibenden Minuten trafen beide Mannschaften noch jeweils zweimal ins gegnerische Tor. Am Ende verlor der HCA völlig verdient mit 21:28 gegen eine, an diesem Tag in allen Belangen überlegene, Wittstocker Mannschaft. Das Duell der Gelben Karten endete 3:3, bei den Zwei-Minuten-Strafen hatte der Gastgeber mit 4:3 die Nase vorn. Siebenmeterwürfe bekam jedes Team insgesamt drei, wovon jeweils zwei verwandelt wurden. Timeout-mäßig reichte jeder Mannschaft eine Zwischenbesprechung.

Für die Angermünder heißt es nun Wunden lecken, ehe man in zwei Wochen in heimischer Halle die punktlose Mannschaft der TSG Liebenwalde empfängt.