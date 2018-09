Von der Nachtschicht aufs Podest

Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Mit vielen neuen Startern wurde die 2000er-Teilnehmer-Marke bei der 12. Auflage des Eberswalder Stadtlaufes geknackt. Ansonsten waren es eher die üblichen Verdächtigen, die für die sportlichen Höhepunkte des Laufes sorgten.

Mit als die Letzten, kurz nachdem die Kirchenglocken die Mittagszeit ankündigten, wurden die 278 Einzelläufer über die 6,5 Kilometer auf die Strecke geschickt. „Das Wetter war top, die Bedingungen eigentlich optimal“, sagte der spätere Sieger Olaf Kampe aus Rüdnitz. Aus der Nachtschicht kam der 57-Jährige direkt nach Eberswalde zum Lauf. „Ach, das macht mir nichts. Das habe ich schön öfter mal gemacht“, sagte er mit einer großen Portion Selbstverständlichkeit. Das Besondere daran war jedoch, nach dem Lauf kam er auch nicht zur Ruhe, sondern ohne eine Mütze Schlaf ging es zur nächsten Nachtschicht.

Nach zwei Kilometern konnte Olaf Kampe den Atem seiner Verfolger nicht mehr spüren. „Ich denke, es haben einige gute Läufer wegen des Berlin-Marathons gefehlt“, erklärte der Rüdnitzer, warum er schon so früh alleine an der Spitze des Feldes lief. Die Strecke ist anspruchsvoll, auch wenn der Kurs auf Asphalt durch das Stadtgebiet auf den ersten Blick nicht so wirkt. „Da sind etliche Anstiege, die sich teils auch ganz schön in die Länge ziehen und dieser Wind, der auf den Brücken sehr unangenehm um die Ohren pfeift“, erklärte der Sieger später. Mit über einer Minute Vorsprung erreichte er nach 22:34 Minuten das Ziel. Das sind genau sechs Sekunden mehr als im Vorjahr, als er als Zweiter – und ausgeschlafen – hinter dem Freienwalder Marco Terei über die Ziellinie lief.

„Die Zeit ist eigentlich ganz normal, kein Ausreißer nach oben oder unten“, kommentierte der Rüdnitzer seine Leistung. Selbst Ehrengast Steffi Steinberg, Triathlon-Weltmeisterin, war da schon erstaunter, als sie dem 57-Jährigen bei der Siegerehrung die Medaille für den ersten Platz um den Hals hängte. „Tatsächlich ein Läufer der M 50 hat gewonnen?“, soll sie nach unbestätigten Meldungen gefragt haben.

Apropos Medaillen: die für die Teilnehmer, die allesamt seit Jahren vom Keramiker Klaus Deutsch in Britz gefertigt werden, reichten nicht aus. 2000 Stück hatte Deutsch wie angefordert angefertigt. Hatte die Stadt Eberswalde als Veranstalter des Laufes nicht den Mut oder das Geld, den eigentlich angestrebten Teilnehmerrekord schon im Vorfeld in Betracht zu ziehen? Es kamen genau 2208 Läufer, also 200 mussten vorerst ohne bleibende Erinnerung an den 12. Eberswalder Stadtlauf von dannen ziehen.

Eine Eberswalderin schnappte sich den Sieg bei den Frauen. Blanka Dörfel, die für den LC Cottbus dort auf die Sportschule geht, kam nach 24:13 Minuten ins Ziel. Wenn die 16-Jährige es zeitlich einrichten kann, ist sie bei jedem Laufevent in der Region am Start.

Einen Doppelsieg verzeichnete der Eberswalder Schwimmverein für sich. Die Frage, ob sich die Schwimmer aufgrund der vielen Erfolge bei diversen Laufveranstaltungen vielleicht nicht besser Eberswalder Laufverein nennen wollten, nahm Trainer Andreas Saremba mit einem Lachen hin. Gut lachen hatte er auch nach dem 6,5-km-Firmenlauf, den er mit seinen Teamkollegen Lars Wolter, Mark Rathsmann, Paul Sippmann und Vereinschef Georg Herold gewann. Hier flossen die drei besten Zeiten in das Endergebnis ein. Nur neun Sekunden mehr brauchte das gut besetzte Team Sani Runners 1. Auch beim Staffellauf über die 5x2000 Meter hatten die Eberswalder Schwimmer die Nase vorn, wenn auch mit 27 Sekunden Vorsprung etwas deutlicher.

Interessant war für den Einzellaufsieger Olaf Kampe, dass viele junge Läufer in den Wertungen sehr weit vorn gelandet sind. „Es zeigt doch, dass guter Nachwuchs unterwegs ist und man sich keine Sorgen um den Laufsport machen muss“, sagte er nach der Veranstaltung. Und gerade da sind solche Läufe auch abseits der großen Metropolen wichtig, die eigentlich nur Sieger hervorbringen. Und das auch auf Platzierungen, die nicht mit Pokalen gewürdigt werden.