Spannende Reportagen und Dokumentationen

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Die sehenswerte Ausstellung „Die Rückkehr der Störe“ des Meeresmuseums Stralsund ist seit vergangener Woche im FilmForum Schwedt zu sehen. Begleitet wird sie von spannenden Reportagen und Dokumentationen zu den Themen Umwelt und Energie, die zum Nachdenken und Diskutieren anregen. Dirk Sasson, Geschäftsführer des Unternehmensverbundes versprach, dass die Reportagen und Dokumentationen die Zuschauer mit „auf eine interessante Reise durch Deutschland, Europa und die Welt“ mitnehmen.

Gezeigt wurden bisher Streifen wie „Die 4. Revolution – Energy Autonomie“ und „Land im Strom – Der Nationalpark Unteres Odertal“. Die eindrucksvolle Dokumentation über das Großschutzgebiet von nationaler Bedeutung, das zu den artenreichsten Lebensräumen Deutschlands gehört und direkt vor unser Tür liegt, stammt von den beiden Uckermärkern Riccardo Wittig und Matthias Bruck.

Am heutigen Dienstag läuft um 17.30 Uhr im Schwedter Kino der Film „Die Jagd – wem gehört die Natur?“. Regisseurin Alice Agneskirchner will herausfinden, ob es so etwas wie unberührte Natur überhaupt noch gibt. Dafür wendet sie sich dem deutschen Wald zu. Sie zeigt, wie viele archaische Lebensräume hierzulande überhaupt noch existieren – von den bayerischen Alpen, wo Hirsche in Ruhe grasen können, bis zu Wolfsrevieren in den Wäldern Brandenburgs. Zudem versucht sie zu erklären, wer hierzulande das Zusammenleben zwischen Mensch und Natur regelt und wer bestimmt, wie viele Wildtiere von Jägern geschossen werden dürfen. Zu diesem Zweck befragt die Regisseurin Jäger, Förster, Waldbesitzer, Wildbiologen, Tierschützer, Bauern und Forstbeamte.

Der letzte Film der Kinowoche in Schwedt heißt „Planet Deutschland – 300 Millionen Jahre“. Gezeigt wird er am Mittwoch ab 17.30 Uhr. Die lange Naturgeschichte Deutschlands wird untersucht. Wie ist das Meer, wie sind die Berge und Wälder entstanden? Sahen die Alpen schon immer aus wie heute und was hat sich im Ruhrgebiet verändert? Computeranimationen kommen zum Einsatz, wenn Vulkane ausbrechen oder Dinosaurier umherstapfen. Schauspieler stellen die Geschichte des Menschen nach. Fernsehmoderator Max Moor steuert sporadische Erklärungen bei.

Vor den Filmen halten die Stadtwerke Schwedt einen Vortrag mit dem Titel „Natürlich ist Energie wichtig“ und zeigen, was sie tun.