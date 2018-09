Engagierte Jugendliche ausgezeichne

Thomas Berger

Müncheberg/Seelow Alle zwei Jahre seit dem Start 2014 laden CVJM Oderbruch und die evangelische Jugendarbeit im Kirchenkreis gemeinsam zur Verleihung der Team Awards. Die Galaveranstaltung, diesmal wieder in Müncheberg, ist ein Dankeschön für engagierten Einsatz der jungen Leute.

Das Ehrenamt lebt, dafür sind die in 42 Einzelkategorien vergebenen Preise sowie die zusätzliche Zahl von Nominierten neben den Empfängern der Team Awards ein Beweis. Rund die Hälfte der Preisträger rankt sich wie schon bei den beiden vergangenen Malen rund um das Konfi-Camp. In diesem Jahr war die Fahrt durch den Ausbruch des Norovirus in besonderer Weise überlagert. Keiner der Teilnehmer im Sommer wird diese spezielle Episode so schnell vergessen. Dass im Camp trotzdem soweit alles seinen geregelten Gang gehen konnte, die Stimmung nicht spürbar litt, war letztlich das Werk der Teamer. Allen noch einmal für diesen Extraeinsatz Dank zu sagen, war für die Seelower Jugendsozialarbeiterin Tina Schütze der Anlass, in Form von Desinfektionsfläschchen einen separeten „Norivirus-Award“ an alle Beteiligten auszuhändigen.

Ansonsten fiel ihr und Robert Paar, Kreisjugendpfarrer und Leiter des CVJM Oderbruch, als Laudatorenpaar die Aufgabe zu, die Auszeichnungen in der Doppelkategorie Engagement in der eigenen Kirchengemeinde und gemeindeübergreifenden Arbeit zu verleihen. Unter den Teams waren da unter anderem Paula Ulbrich und Clara Arndt als ehrenamtliche Teamer in der Falkenhagener Christenlehre.

Unter den Einzelpreisträgern fanden sich Sophie Lüben für ihren vielfältig-verlässlichen Einsatz in der Teilregion Oderbruch sowie Jonathan Dressel, der für Orgelspiel und Untertstützung in der Jungen Gemeinde Seelow/Friedersdorf ausgezeichnet wurde. Luise Morczinek, Rabea Richter und Nele Oppelt wurden als Team für ihren Einsatz bei der Katholischen Gemeinde in Müncheberg geehrt.

Souverän führten als Moderatoren Hedwig Bartels und Anton Huth durch das mehrstündige Programm, in dem sich Preisverleihungen, Filmsequenzen und Kulturbeiträge abwechselt. Das Musikvideo „Augenbling“ aus dem diesjährigen Camp bescherte seinen Schöpfern Tolja Böhrnisch (Müncheberg) und Xaver Hoffmann (Oderbruch) einen der beiden Preise in der Kategorie unvergessliche Medienarbeit. Unter den Bühnenstars nahmen die Mitglieder der Haifisch-Futter-Band, zu Hause zwischen Heinersdorf, Waldsieversdorf und Wriezen, den Team Award für die vielversprechendste Jugendband entgegen.

Im Bereich Ökumenisches/Diakonisches Engagement setzte sich das Projektteam Blauer Bus vom CVJM Oderbruch gegen weitere Nominierte durch.

Bei der wieder im Stile einer Oscar-Verleihung mit Rotem Teppich gestalteten Veranstaltung in der Müncheberger Stadtpfarrkirche, die Thomas Schüßler von der evangelischen Jugendarbeit wegen ihrer besonderen Atmosphäre lobte, gab es auch internationale Mitwirkende. Frank Koine von der kenianischen Partnergemeinde aus Nairobi, für ein Jahr hier zu Gast, bereicherte das Programm mit seiner Interpretation von „One Moment in Time“. Einen ebenso melodischen wie sozialkritischen Song mit dem Titel „Leben. Welt“ steuerte zur E-Gitarre Katja Vogel bei, der Frage „Muss Liebe perfekt sein?“ widmete sich Hannes Oppermann in seiner lyrischen Performance.