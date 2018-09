Hofgeschichte, Kultur, buntes Miteinander

Thomas Berger

Prädikow Mit solchem Andrang hatten die Organisatoren kaum zu rechnen gewagt: Das zweite Dorf- und Hoffest auf dem ehemaligen Prädikower Gutshof war ein voller Erfolg. Vor allem sind Alteingesessene, Neubürger und mögliche weitere Zuzügler noch enger zusammengerückt.

Wenn einer um die Vorgeschichte des Areals weiß, dann er – und natürlich hatte sich der ehemals hier tätige Brennmeister Detlef Herrmann eingefunden, um gleich vor dem eigentlichen Beginn des bunten Miteinanders Interessenten zu einer Hofführung mitzunehmen. Dutzende Besucher wollten sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, was das Unterfangen an einigen Stellen wegen dieser Vielzahl erschwerte. Also verlegte Herrmann seine Ausführungen fast vollständig auf den Hof, um in der alten Brennerei, wo nur noch wenige Reste der Technik stehen, lediglich noch einige Details anzufügen.

Herrmann, geradezu ein wandelndes Geschichts- und Geschichtenbuch, verwies seine Zuhörer eingangs auf jedes einzelne der vielen Gebäude beim Rundumblick. Das einstige Gutshaus, „da in der Ecke stand der Backofen“, dann Waschküche, Pferdestall und eine heute fehlende Scheune, die als einziges Teil des Ensembles Opfer des Krieges wurde. Der ehemalige Eiskeller, eine noch stehende große Scheune mit dem damaligen Kartoffelkeller der Brennerei, schließlich diese, die Wohnung des Melkmeisters und die Brauerei, wo noch bis zum Zweiten Weltkrieg Bier gebraut worden war. Schließlich der Garagenkomplex, der in den Fünfzigerjahren den größten Speicher ersetzte, den Eckspeicher, in dem jetzt beim Fest gefeiert wurde, und den Kornspeicher. Sieben Brunnen gab es einst, und sehr angetan waren alle Gäste von den fachkundigen Erläuterungen und speziellen Anekdoten zur Brennerei. Sei es der Zollinspektor, der ganz früher per Pferd aus Strausberg kam, oder der einst (zum Glück in einer Betriebspause des Ofens) im Schornstein gelandete Jungstorch. Herrmann erinnerte auch daran, dass in Prädikow einst für die gesamte DDR die Ausbildung von Zootierpflegern und Gestütspflegekräften stattfand.

Während bei Älteren, die auf dem Hof arbeiteten oder wohnten, Erinnerungen an damals geweckt wurden, schlugen die Referenten den Bogen von bewegter Vergangenheit zum zukünftigen Wohnprojekt der Selbstbau-Genossenschaft. Diese bunte Gemeinschaft hat das Fest gemeinsam mit dem eingesessenen Verein Prädikower Kultur und Landleben auf die Beine gestellt, nach dem erfolgreichen Experiment 2017 nun schon zum zweiten Mal.

Gleich mehrere Premieren gab es im kulturellen Programm. Anfangs ernteten die Mädchen und Jungen aus dem Ort für ihre Darbietungen zu Kinderliedern wie „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ oder „Wer will fleißige Handwerker sehn“ viel Applaus. Ihren ersten öffentlichen Auftritt absolvierten an diesem Tag auch die „Los Prädikanos“ – hinter diesem Namen stehen Lou Reimer (Gesang) und Brio Taliaferro (Gitarre). Christine Kölbel, ebenfalls in der Genossenschaft aktiv und Koordinatorin des internationalen Zirkuscamps in Reichenow, hatte vom Zirkus Schatzinsel drei Mädchen mit Einradkünsten sowie spezielle professionelle Gäste aus Irland und Mexiko mitgebracht.

Vor etwa drei Monaten haben sich die Prädikower Sangesfreunde zusammengefunden. Der kleine Chor unter Leitung von Simona Koß, unter anderem mit dem Ortsvorsteher und der Vereinsvorsitzenden in seinen Reihen, stimmte diverse Volkslieder an – von „Hab mein Wage voll gelade“ bis zum witzigen „Wenn der Topf aber nun ein Loch hat“ in sehr eigener Interpretation, auch mit einigen Verwandlungen der Sänger.

Bevor abends dann unter anderem noch die „Prädikower Schäfchen“ in Aktion traten, stieg zuvor die große Versteigerung. Unter den Hammer kamen fast neue Nordic-Walking-Stöcke ebenso wie Gutscheine zum Beispiel für eine Stunde Yoga, Bio-Eier samt Eierkocher oder ein riesiger Kürbis.