Damit keiner verloren geht

Frauke Adesiyan

Frankfurt (MOZ) Mit Musik, Graffiti, Bockwurst und vielen Informationen lud am Montag die Jugendberufsagentur zum Tag der offenen Tür. Berufsberater und Kammern versuchten, letzte unversorgte Jugendliche an Ausbilder zu vermitteln.

„Die Jugendberufsagentur ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie sich Behörden und Jugendliche aussöhnen können“, sagte Jochem Freyer, Leiter der Frankfurter Arbeitsagentur, zum Abschluss des Aktionstages am Montag. Dafür dürfe man sich schön, interessant und sexy geben. Mit diesem Ziel hatte man den Tag samt dröhnenden Bässen und kostenloser Bockwurst organisiert. Im Hof der Arbeitsagentur zeigte sich aber auch, worum es der Jugendberufsagentur inhaltlich geht. Von Selbsthilfegruppe über Beratungsstellen bis zu Sozialarbeitern waren Partner vor Ort, die im Alltag dabei helfen, dass kein Jugendlicher zwischen Schule und Ausbildung „verloren geht“.

In Frankfurt wurde 2015 die erste der elf Brandenburger Jugendberufsagenturen eröffnet. Allen gemeinsam ist der Ansatz, dass sich kommunale Stellen, Jobcenter und Arbeitsagentur unter einem Dach befinden. „Hier sitzen im Alltag Vertreter aller drei Partner zusammen am Tisch, um zu beraten, was der einzelne Jugendliche braucht“, berichtet Sozialdezernent Jens-Marcel Ullrich.

Frühe Berufsberatung in den Schulen gehört genauso dazu wie Angebote für die Schulabgänger, die nicht sofort unterkommen. Einer, der von der engen Vernetzung profitiert, ist der 16-jährige Dave Barentin. Mitten in der zehnten Klasse hatte er die Schule abgebrochen, hatte keine Struktur mehr im Alltag. Seit November geht er nun jeden Tag in die Produktionsschule am ÜAZ, baut dort Holzbänke, bindet Blumen, dekoriert Festtafeln für Hochzeiten. „An manchen Tagen ist es noch eine Überwindung aufzustehen. Aber es ist eine Chance, die sollte man nutzen“, sagt er. Das Motto der Produktionsschule „Jeder verdient eine dritte Chance“, prangt auf seinem T-Shirt.

Sein Betreuer, der Sozialpädagoge Sven-Oliver Günther, nennt Dave ein Paradebeispiel. Ziel des Angebots sei es, Jugendlichen in schwierigen Lebenssituationen, die von Schule nichts halten, eine Alltagsstruktur zu geben. Nach höchstens 18 Monaten sollen sie in eine Ausbildung übergehen, in eine berufsvorbereitende Maßnahme oder doch noch einen Schulabschluss nachholen. Dave Barentin kann sich gut vorstellen, weiter im Bereich Floristik zu arbeiten.

Im vergangenen Jahr waren in Frankfurt weniger als zehn Schulabgänger unversorgt, zitiert Agenturleiter Freyer die Statistik. „Diese kaum zu unterbietende Zahl ist auch Ausdruck für das, was die Kollegen hier leisten“, lobt er. Einer von ihnen ist André Keipke, Teamleiter Berufsberatung. Sein Team nutzte den Aktionstag, um 120 in diesem Jahr noch nicht vermittelte Jugendliche einzuladen und sie vielleicht doch noch zu vermitteln. „Wichtig ist, ihnen jetzt eine Perspektive zu geben. Wer jetzt nichts macht, den verlieren wir“, warnte er.