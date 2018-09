Taxi-Notstand zwingt Vater zum Laufen

Jan-Henrik Hnida

Erkner (MOZ) Eine Stunde wartete René Schmidt am Bahnhof auf ein Taxi. Mehrmaliges Anrufen bei örtlichen Taxiunternehmen war vergebens: Schmidt lief vier Kilometer zur Woltersdorfer Schleuse zu Fuß – mit seinem Sohn auf dem Arm. Die Taxifahrer beklagen Nachwuchsmangel.

Montag ist bei René Schmidt Vater-und-Sohn-Tag. Mit seinem vierjährigen John-Luca besichtigte der Woltersdorfer den Berliner Fernsehturm und fuhr mit der Rikscha. „Wir hatten einen schönen Tag“, erinnert sich der 39-Jährige. Auf der Rückfahrt mit dem Regionalexpress vom Alexanderplatz nach Erkner freute sich John-Luca bereits auf die Taxifahrt. Doch aus Vorfreude wurde Frust.

„Am Bahnhof rief ich um 19 Uhr bei Taxi-Ruf Erkner an“, sagt Schmidt. Dort konnte ihm die Zentrale keine Mitnahme garantieren. Nach drei weiteren Anrufen anderer Taxiunternehmen wurde Schmidt auf eine Stunde Wartezeit vertröstet. „Keine Zeit“ oder „Rufen Sie mal die Nummer an“ seien die Begründungen gewesen.

Das Ergebnis war, dass er bis 20 Uhr mit dem Kind vergeblich auf ein Taxi gewartet habe. „Und bis zur Woltersdorfer Schleuse mit einem Kind auf dem Arm, was müde ist, kann man diesen Spaziergang als nicht amüsant betrachten“, berichtet der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in Berlin.

„Erkner ist ein Problem“, sagt Udo Weiss von Taxi-Ruf Erkner. Viele der „Einzelkämpfer“, wie Weiss die Taxifahrer nennt, wollten nach 12 Stunden am Abend auch mal Feierabend haben. Nachts stünden aber oft zwei Autos am Bahnhof bereit. „Und wenn die Fahrer mal vier Stunden Leerlauf haben, fragt auch keiner nach“, so der Unternehmer, der seit acht Jahren in Erkner sitzt. Es gebe zu wenige Fahrer und viele davon seien Rentner. „Nachwuchs zu finden ist ein großes Problem“, erklärt Weiss.

Nach einer Dreiviertelstunde kamen René Schmidt und sein Sohn an der Schleuse an. „Das war kein schöner Abschluss unseres Tages“, sagt er. In seinem Job hat RenéSchmidt oft erst spätabends Schluss, zum Beispiel nach Konzerten im Olympiastadion. „Das ist nun das fünfte Mal, dass kein Taxi kam und ich zu Fuß laufen musste“, sagt er, dabei wohnt er erst seit einigen Monaten in Woltersdorf, ohne Auto. Viele seiner Freunde und Bekannten berichten von ähnlichen Situationen. „Bei der letzten Faschingsfeier in der Stadthalle, kamen gar keine Taxen“, sagt der 39-Jährige. Schon oft spielte deshalb Bekir Demir, der Besitzer des „Antalya“-Imbiss beim Erkneraner Rathaus Taxi – und brachte Bahnhofs-Gestrandete nach Grünheide und Neu Zittau.

Es gibt aber auch zufriedene Taxi-Kunden. „Bei mir hat alles reibungslos geklappt“, sagt die 59-Jährige Frau, die gerade von einem Seminar aus Erkner kommt. Am Montagmorgen um acht Uhr standen fünf Taxen am Bahnhof. „Und zurück war es auch kein Problem“, erzählt die Frau – und läuft mit ihrem Koffer weiter zum Zug. Was sagen die Taxifahrer zur Situation in Erkner?

„Wenn wir hier mal 20 Minuten nicht stehen, ist der Aufschrei groß“, sagt einer, der am Bahnhof auf dem Taxistreifen wartet. Seinen Namen möchte er nicht in der Zeitung lesen. „Wir sind alle selbstständig.“ Am besten sei es, ein Taxi frühzeitig zu bestellen. Er könne aber nicht 24 Stunden am Bahnhof stehen. „Wir sind zu wenige“, pflichtet ein Kollege ihm bei. Er selbst sei bereits in Rente und verdiene sich seine 440 Euro pro Monat dazu.

„Ich bin ja bereit 12 Euro von Erkner bis Woltersdorf zu bezahlen“, sagt Schmidt. „Die Fahrer geben sich ja Mühe“, äußert der Vater Verständnis. Nur sei die Versorgung in Erkner eben problematisch – genauso wie mit dem öffentlichen Nahverkehr: Taxifahrten vom Ostkreuz für 40 Euro sind wegen Zugausfällen oder Ersatzverkehr nichts Neues. „Dafür sitze ich in Berlin fünf Minuten nach dem Anruf im Auto“, erzählt er.

Der Taxiverband Berlin/Brandenburg ließ eine Anfrage der Märkischen Oderzeitung zu den Vorkommnissen unbeantwortet. Derweil hofft René Schmidt, dass neue, zusätzliche Taxibetriebe für entspanntere Heimfahrten sorgen – auf vier Reifen statt zwei Füßen.