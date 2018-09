Laubsäcke sind abholbereit

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Seit Wochen lassen Linden ihre trockenen Blätter fallen, auch das Grün der Kastanien weicht einem dunklen Braun. Für das Laub städtischer Straßenbäume gibt die Verwaltung ab heute wieder kostenlos durchsichtige Säcke aus; offiziell abgeholt werden sie ab 8. Oktober wöchentlich.

In der Jahnstraße ragen aus den Biotonnen, die am Montagmorgen auf Entleerung warten, Blätter und Äste; in der Mandel- und Heinrich-Heine-Straße lehnen an hochgewachsenen Linden mit Laub gefüllte Säcke. „Es wurden schon welche abgeholt“, sagt eine Anwohnerin; seit einigen Wochen bereits, sammle sich das Laub auf dem Gehweg vor ihrem Grundstück.

Früher als sonst werfen Bäume in diesem Jahr wegen der Trockenheit ihre Blätter ab; ihren Anliegerpflichten entsprechend müssen Fürstenwalder das Laub vor ihrer Haustür zusammenharken und entsorgen. „Die ersten Anwohner haben schon Ende Juli, Anfang August angerufen und mitgeteilt, dass sie einige Laubsäcke zusammenhaben“, sagt Susanne Kleinschmidt von der Fachgruppe Kommunalservice. Daraufhin seien Mitarbeiter zu kleineren Sammeltouren aufgebrochen – vor allem dort, wo wie in der Mandel- und Uferstraße viele Linden stehen. „Am Mittwoch gibt es eine letzte Abfuhraktion im gesamten Stadtgebiet, bevor ab 8. Oktober die wöchentliche Laubsäcke-Entsorgung einsetzt“, sagt die Verwaltungsmitarbeiterin.

Mehr zusätzliche Touren seien nicht zu leisten: „Wir sind mit unseren Leuten und Fahrzeugen noch voll in die Pflege und Wässerung eingebunden“, sagt sie. Der Regen, den es zwischenzeitlich gab, sei gut für den Rasen, reiche aber nicht aus, um den „tiefgründig ausgetrockneten Boden“ zu befeuchten, in dem Bäume wurzeln. „Trotzdem sind die Jungbäume gut über den Sommer gekommen. Durch Trockenheit haben wir keinen einzigen Baum verloren, die, die eingegangen sind, hatten Vorschäden“, sagt die Verwaltungsmitarbeiterin. Bei den älteren Bäumen zeigen sich eventuelle Schäden erst im nächsten Jahr. „Vor allem bei den Linden ist es wahrscheinlich, dass sie Totholz ansetzen.“

Mehr als die Hälfte städtischer Bäume, 60 Prozent, stehen an Straßen und auf Grünflächen, insgesamt knapp 9700 Stück. Eichen, Linden und Ahorn haben an ihnen laut Thomas Schmidt von der Fachgruppe Straßen- und Grünflächen den größten Anteil – viel Laub, das kompostiert werden muss. 953 Kubikmeter Straßenlaub haben Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes im vergangenen Jahr eingesammelt; 6600 Säcke wurden – kostenlos und erstmals durchsichtig – an die Bürger ausgegeben. „Die durchsichtigen Säcke haben sich bewährt, Rasenschnitt und anderes Grün vom eigenen Grundstück werden nicht mehr so häufig beigemischt“, sagt Susanne Kleinschmidt.

In der Heinrich-Heine-Straße wurde die diesjährige Laubsack-Ausgabe bereits erwartet: „Wir haben uns mit Säcken schon gegenseitig aushelfen müssen“, sagt eine Anwohnerin. Auch schwarze Müllsäcke seien deshalb zum Einsatz gekommen. „In diesem Jahr ist eben alles ein bisschen früher dran.“

Vorgezogen worden sei die jährliche Laubentsorgung nicht, lautet die Erklärung aus der Stadtverwaltung, um auch den späteren Blätterfall der Eichen abzupassen. Deren Früchte, sagt Susanne Kleinschmidt, sollten möglichst auf mehrere Säcke verteilt werden, um den Einsammlern die Arbeit nicht ganz so schwer zu machen.

Noch bis 18. Oktober können kostenlos Säcke in der Stadtverwaltung, Am Markt 4, in der 2. Etage vor Zimmer 224 zu folgenden Zeiten abgeholt werden: dienstags, 9-12 und 13-17 Uhr sowie donnerstags 9–12 und 13-16 Uhr.