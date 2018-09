Jubiläum einer Königin

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Mit einem großen Festkonzert wurde am Wochenende der Geburtstag einer Königin gefeiert. Die Wagnerorgel in der Angermünder Marienkirche wird 275 Jahre alt und zählt zu den schönsten und wertvollsten noch original erhaltenen Barockorgeln Deutschlands. Jetzt steht eine Generalüberholung an, einschließlich des Gehäuses. Die Prospektpfeifen müssen erneuert werden, die sich gelockter haben. Auch der Farbanstrich des barocken Orgelgehäuses ist zu erneuern.

Nicht nur die opulenten Verzierungen und Details machen das Instrument zur Königin, es ist auch der besondere Klang aus 2000 Orgelpfeifen, der schon Organisten aus aller Welt faszinierte. Davon konnten sich nun wieder einmal Konzertbesucher überzeugen und verzaubern lassen. Anlässlich des Jubiläums erklang ein Konzert für Orgel, Chor und Orchester unter der Leitung von Marienkantor Rainer Rafalsky und dem Berliner Organisten Jack Day. Gespielt wurde eine der berühmtesten Kantaten von Johann Sebastian Bach „Schmücke Dich, o liebe Seele“. Als Solisten wurden zwei junge Musiker engagiert, um mit dem Konzert auch Talente zu fördern. Henrike Leissner ist Mezzosopranistin, Patrick Wildermut hat Orgel studiert, gerade seine Master für Orgel und Alte Musik gemacht und offenbarte sein Talent im konzertanten Solo an der Wagnerorgel. Das Orchester setzte sich zusammen aus Musikern aus Berlin und der Uckermark, im Chor waren neben Sängern aus Angermünde, Prenzlau und Berlin auch das Angermünder Ensemble Sequere vocem vertreten. Die hervorragende Leistung aller Sänger, Musiker und der Leitung in diesem Konzert wird um so beachtlicher, wenn man berücksichtigt, dass es nur eine gemeinsame Probe aller Beteiligten gab.

Am heutigen Dienstag erklingt die majestätische Wagnerorgel in der Marienkirche erneut beim internationalen Meisterkurs. Hier holen sich hauptberufliche Kirchenmusiker neue Erfahrungen in Technik und Instrumentalität, Inspirationen und tauschen sich aus. Auch interessierte passive Gäste sind willkommen. Um 19 Uhr erklingt ein Orgelkonzert und Improvisationen unter dem Motto „Neue Töne auf alten Pfeifen“. An der Wagnerorgel musiziert Professor Jürgen Essl. Der Organist, Komponist und Orgellehrer in Stuttgart genießt internationales großes Ansehen. Das Konzert ist öffentlich.