Wohnen im Wald

Marco Marschall

Joachimsthal Versteckt umgeben von Wald, zwischen Joachimsthal und Altenhof, will die Jugendhilfe- und Beratungsgesellschaft (JHB) denen ein Zuhause geben, die auf dem normalen Wohnungsmarkt keine Chance hätten. Die Nachfrage ist groß, sagt der Träger.

Sachsenhügel wird das Areal in unmittelbarer Nachbarschaft zur Europäischen Jugenderholungs- und Begegnungsstätte am Werbellinsee genannt und war einst sogar ein kleines Politikum. In den 90er-Jahren nämlich wurde darum gestritten, wem die 172 Bewohner zugeschrieben werden. Politisch war alles Altenhofer Terrain, allerdings auf Joachimsthaler Gemarkung. Die Entscheidung fiel 1997. Seitdem sind die Menschen im entlegenen Areal am Werbellinsee Joachimsthaler.

Gestritten wird heute nicht mehr um den Sachsenhügel, sondern gefeiert. Ein Mieterfest war erst kürzlich anberaumt worden. Eine Möglichkeit für die Bewohner der kleinen Gemeinschaft, sich untereinander näher kennenzulernen und eine Belebung fürs Viertel. Initiiert hatte das Fest die JHB – Jugendhilfe und Beratungsgesellschaft mit Sitz in Eberswalde. Sie ist Träger der Jugend- und Familienhilfe und hat neun der etwa 60 Wohnungen in zwei Blöcken angemietet. Diese vergibt sie an Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind. „Wir haben erkannt, dass sich hinter vielem sozialen Elend Wohnungsnot verbirgt“, erklärt Matthias Buch, Geschäftsführer der JHB. Der Träger will Perspektive durch eine verlässliche Wohnsituation schaffen. Denn meist fehle den Klienten der Antrieb. Wer beispielsweise unter psychosomatischer Störung leide, der gehe vielleicht nicht zum Jobcenter, das die Miete in 95 Prozent der Wohnungen der JHB finanziert. Die Sozialarbeit des Trägers wird vom Jugendamt bezahlt.

Mitarbeiter der JHB sind dafür täglich vor Ort, helfen zum Beispiel mit Behördenschreiben oder anderen Herausforderungen des Alltags. Immolienmanager ist Gero Siegmund. Er ist erster Ansprechpartner für die Mieter in den neun Wohnungen – allesamt Familien mit Kindern unterschiedlichen Alters. Siegmund weiß, wer in den Blöcken wohnt, in denen zeitweise auch Flüchtlinge einquartiert waren.

Erst vor einem Jahr hat die JHB die ersten Mieter aus den Reihen ihrer Klienten im Objekt untergebracht. Sie kommen sowohl aus dem Barnim als auch aus Märkisch-Oderland. Die JHB befreie sie vom Dilemma ständig umziehen zu müssen, meint Matthias Buch.

Die meisten von ihnen sind mobil oder bilden Fahrgemeinschaften. Denn wer auf dem Sachsenhügel lebt, für den ist ein Auto eigentlich unverzichtbar. Wichtiger scheint dem Träger aber das Umfeld. „Hier gibt es wenig Ablenkung. Dafür Natur und den See“, erklärt der Geschäftsführer.

Auch in Bernau habe die JHB eine Wohnung angemietet, außerdem sechs in Eberswalde. Allerdings nicht im Brandenburgischen Viertel, wie man meinen könnte. Das Angebot solle entzerren, erklärt Buch. Da mache es wenig Sinn, die Wohnungen im sozialen Brennpunkt zu konzentrieren. Die Bewohner sollen Optimismus und Lebensmut schöpfen.

Die EJB als unmittelbarer Nachbar ist da von großem Vorteil. Demnach könnten die Bewohner, vor allem die Kinder an Veranstaltungen auf dem Freizeitgelände teilnehmen und im Sommer auch den Strand des Areals nutzen. Damit bleibt die Verbindung zur ehemaligen Pionierrepublik am Werbellinsee erhalten. Denn auch der Sachsenhügel war früher Teilbereich des Ferienareals. Die Wohnungen waren damals den Angestellten vorbehalten.

Dass die Mieter nicht allein gelassen werden, zeigt sich auch in den Außenanlagen. Dort hat der Eigentümer der Blöcke eine Reihe von Spielgeräten aufstellen lassen. Sehr zur Freude der JHB.