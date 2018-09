Graffiti-Künstler verschönern Oderbrücke

Frauke Adesiyan

Frankfurt (MOZ) Frankfurts ohnehin reicher Graffiti-Bilderbogen ist um ein Motiv reicher. Um den Pfeiler der Oderbrücke spannt sich seit dem Wochenende ein farbintensives Bild. Entstanden ist es in einer Bürgerwerkstatt und unter Anleitung von Profi-Sprayern.

Mit jungen Graffiti-Künstlern über ihre Sprüh-Techniken plaudern – diese besondere Gelegenheit beim Sonntagsspaziergang nutzten einige Passanten auf der Oderpromenade. Noch bis heute wird am massiven Brückenpfeiler ein ganz besonderes Bild fertig gestellt. Es umspannt den gesamten Pfeiler und zeigt die Silhouette der Doppelstadt, Logos von Frankfurt und Słubice, einen Hahn und einen Fisch im mächtigen, blauen Strom. Es ist also nicht zu übersehen, um was es hier geht: Ein Sinnbild der Doppelstadt, identitätsbildend und cool, sollte entstehen.

Entwickelt wurden die Motive bei zwei Bürgerwerkstätten, zu denen das Quartiersmanagement eingeladen hatte. Vor allem junge Männer arbeiteten gemeinsam mit den Graffitikünstlern Oliver Bock und Nico Rindt von der Firma 153 Design an den Entwürfen. Auch bei der Umsetzung halfen die Profis.

Entstehen sollte ein Bild von Frankfurtern für Frankfurter, betont Initiatorin Anja Kreisel. Sie freut sich über das Ergebnis, hätte sich aber über eine vielfältigere Beteiligung gefreut. „Auch Menschen, die noch nie eine Spraydose in der Hand hatten waren eingeladen“, betont sie. Sie hofft auf eine Neuauflage des Projekts. An Flächen, die etwas Farbe vertragen könnten, mangelt es jedenfalls nicht. „Vor Ort am Sonntag haben wir schon einige Vorschläge bekommen, wo wir als nächstes arbeiten sollen“, freut sie sich.

Dass für das erste Projekt dieser Art ausgerechnet der prominente Pfeiler unter der Oberbrücke genutzt werden durfte, war ihr Ziel. „Als ich das den Künstlern gesagt habe, sind sie ausgeflippt“, berichtet sie. So einen Ort legal besprühen zu dürfen, sei auch für Graffiti-Profis etwas besonderes. Als inhaltliche Vorgaben gab es lediglich den Wunsch nach Lokalkolorit und das Verbot extremer Inhalte. „Das musste man den Teilnehmern aber gar nicht sagen“, so Anja Kreisel.

Der Projektleiterin ist es wichtig zu betonen, dass das Projekt nicht mit städtischen Mitteln finanziert wurde. Vielmehr wurde es gefördert im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Zusammenarbeit mit dem Quartiersmanagement lobt Anja Kreisel dabei genauso wie die mit den zuständigen Ämtern in Stadt und Land.

So sei man bei dem zuständigen Landesbetrieb Straßenwesen begeistert gewesen von der Idee. „Der Pfeiler war sehr unschön beschmiert, an der gegenüberliegenden Wand kann man den Zustand noch ablesen“, verdeutlicht Anja Kreisel. Auch beim Landesbetrieb weiß man: Der effektivste Schutz vor Sachbeschädigung ist eine schöne Gestaltung. Das Team um Anja Kreisel würde am liebsten an der Wand nebenan weitermachen mit der basisdemokratischen Verschönerungsaktion.