Ex-Schulleiter wird Bildungsberater

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) So viel Aufmerksamkeit wird einer Geschäftseröffnung selten zuteil. Sogar Uwe Riediger, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Barnim, ist am Montagvormittag gekommen, um die Räumlichkeiten der Firma Succes an der Bergerstraße 10 zu besichtigen, mit der sich Burghard Kutzke selbstständig gemacht hat. Der 69-Jährige ist nicht irgendein Jungunternehmer, der sein Glück dabei versucht, eine austauschbare Geschäftsidee umzusetzen. Der Existenzgründer ist weit über Eberswalde hinaus als langjähriger Direktor der privaten Oberbarnimschulen bekannt. 2013 war der promovierte Pädagoge aus dem aktiven Schuldienst ausgeschieden – nach einem schweren Schlaganfall, dessen Folgen ihm noch immer zu schaffen machen. Doch statt nach einem arbeitsreichen und erfolgreichen Berufsleben seinen wohlverdienten Ruhestand zu genießen, hat sich der Eberswalder dazu entschieden, seinen riesigen Erfahrungsschatz in die Waagschale zu werfen, um fortan als Bildungsberater zu arbeiten. „Mein Ziel ist es, gemeinsam mit Eltern und Schülern die individuell jeweils geeignetste Schullaufbahn zu finden“, sagt Burghard Kutzke seinen Gästen bei der Geschäftseröffnung. Der Name der Firma gibt die Richtung vor: Succes kommt aus dem Englischen und heißt Erfolg.

Wobei für den Jungunternehmer klar ist, dass es keineswegs immer darum gehen kann, die höchste Schulform anzusteuern. „Wer die Anforderungen am Gymnasium nur packt, wenn er sich aufputscht, wird nicht auf Dauer glücklich sein“, betont der Bildungsberater. Auch wenn es vor allem den manchmal zu ehrgeizigen Eltern schwerfalle, sei ein Besuch der Oberschule mit anschließender Lehre in diesem Fall die bessere Wahl.

„Mir schwebt nicht vor, als Selbstständiger Unmengen von Geld zu verdienen. Ich will wieder etwas Sinnvolles tun und meinen Kopf mit einer Arbeit beschäftigen, die andere weiterbringt“, betont Burghard Kutzke.

Bei der kleinen Feier würdigen Wegbegleiter, Freunde und Unterstützer die Verdienste und den Mut des promovierten Pädagogen, der sich von seinen körperlichen Beeinträchtigungen nicht unterkriegen lasse. Mit seiner Tatkraft könne er ein Vorbild für weit Jüngere sein, denen Krankheiten oder soziale Missstände so zu schaffen machen würden, dass sie nur noch durchhängen, hieß es.

Der freiberufliche Bildungsberater ist auf den Rollstuhl angewiesen. „Ich habe mich daran gewöhnt, dass mich meine Gesprächspartner von oben herab anschauen“, sagt Burghard Kutzke.

Bildungsberatung Succes, E-Mail: succes@telta.de