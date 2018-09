AfD-Chef Möller klagt gegen OB Wilke

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wilko Möller, Vorsitzender des Stadtverbandes der AfD, klagt vor dem Landgericht gegen OB René Wilke (Die Linke). Bei dem Rechtsstreit handelt es sich um ein Unterlassungsbegehren, wie Jasper Schüler, Pressesprecher des Gerichts bestätigte.

Möller fordert die Löschung von Teilen eines Twitter-Kommentars Wilkes zu einem Facebook-Eintrag. Im Mai 2017 hatte Möller auf seiner AfD-Stadtverordneten-Seite ein altes Foto von sich veröffentlicht, das ihn als Bediensteten beim Bundesgrenzschutz mit Helm und Gewehr zeigt. Dazu schrieb er: „Klagt nicht, kämpft.“

Mit dem Eintrag habe er, wie er damals erklärte, darauf aufmerksam machen wollen, dass die Bundespolizei wieder militärisch ausgebildet und ausgerüstet werden müsse, um adäquat auf Terrorlagen reagieren zu können – Möller ist selbst Bundespolizist. Gleichzeitig stand sein Kommentar auch im Kontext zur Debatte um Dirk Niebel. Der frühere FDP-Bundesentwicklungsminister hatte mit einem ähnlichen Facebook-Eintrag wenige Tage zuvor viel Kritik provoziert.

Auch Wilko Möller brachte seine Veröffentlichung einen Sturm der Entrüstung ein. Der damalige Oberbürgermeister Martin Wilke erklärte: „Mit Wehrmachtsparolen löst man keine Probleme“. Das Pressestatement ist nach wie vor auf der Internetseite der Stadt zu finden.

Ähnlich empört äußerte sich René Wilke, damals noch Landtagsabgeordneter für die Linken. Auf seinem Twitter-Account hatte er am 18. Mai 2017 geschrieben: „Wilko Möller, AfD-Stadtverordneter in Ffo und Beamter der Bundespolizei mit Waffe und Wehrmachts-Spruch auf seinem FB-Profil. Noch Fragen?“ Wilko Möller will nun gegen René Wilke durchsetzen, die aus seiner Sicht unzutreffende Behauptung, es handele sich um einen Wehrmachts-Spruch, nicht weiter zu verbreiten.

Einen Verhandlungstermin gebe es noch nicht, so Jasper Schüler. Sollte es tatsächlich dazu kommen, muss das Gericht klären, ob die Äußerung René Wilkes unter das Recht auf freie Meinungsäußerung fällt. Tatsächlich haben sich bereits etliche Gerichte und Untersuchungsausschüsse mit dem Spruch und möglichen Bezügen zur Wehrmacht und zum Nationalsozialismus befasst.

Wilko Möller erklärte auf Anfrage, sich zunächst nicht zu dem laufenden Verfahren äußern zu wollen. Presserechtlich vertreten wird er von der Kölner Kanzlei „Höcker Rechtsanwälte“. Zu den prominentesten Mandaten des auf Medienrecht spezialisierten Rechtsanwaltes Ralf Höcker gehört Recep Tayyip Erdogan. Er vertritt den türkischen Regierungschef in äußerungsrechtlichen Angelegenheiten in Bezug auf das Böhmermann-Gedicht, nicht jedoch wegen des Schmähgedichts selbst.

Zum Unterlassungsverfahren teilte die Kanzlei mit, dass Möller keinen Wehrmachts-Spruch und auch sonst keine Inhalte mit nationalsozialistischem Bezug veröffentlicht habe. Sie verwies zudem auf das interne Disziplinarverfahren gegen Möller, das die Bundespolizei nach dessen Facebook-Beitrag angestrengt hatte und das den 51-Jährigen vollständig entlastete.

Auch René Wilke will den Rechtsstreit zunächst unkommentiert lassen. Die juristische Vertretung hat die Frankfurter Kanzlei Zarzycki&Hornauf übernommen und bereits einen Klageabweisungsantrag beim Landgericht eingereicht. Zur Begründung heißt es u.a., die in Rede stehende Aussage sei sachlich richtig, nicht abträglich gegenüber dem Kläger und stelle darüber hinaus eine zulässige Meinungsäußerung dar.