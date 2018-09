Familienfirma automatisiert

Bürgermeister Jürgen Polzehl und sein Amtsbruder Vladimir Sverev aus Tuapse lassen sich am Wochenende die automatische Befüllung von Kraftstoff in 5-Liter-Behälter erklären. © Foto: Dietmar Rietz

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Die Hai Fuels GmbH in Schwedt hat ihre Produktion weitgehend automatisiert. Insgesamt sind dort zwölf Millionen Euro investiert worden. Am Wochenende stellten Horst, Andy und Ingo Donth ihr junges Unternehmen Gästen aus Deutschland und auch Russland vor.

Herstellen, Abfüllen, Verpacken, Lagern und Versenden von Sonderkraftstoffen sind das Geschäft des hochmodernen Familienunternehmens. Große Produktionshallen stehen auf dem PCK-Gelände. Wie ein Space-Shuttle ragt aus dem Hauptgebäude der moderne Verwaltungstrakt, daneben eine modernes Tanklager aus dem Boden. In riesigen Lettern prangt der Firmenname an der Wand: HAI Fuels. Die Anfangsbuchstaben der Vornamen der drei Firmengründer Horst, Andy und Ingo Donth gaben der Firma den Namen. Es sind der Vater und seine beiden Söhne.

In den Produktionshallen arbeiten etliche Automaten und ein Roboter. Sie verschieben Paletten, schicken Kanister auf Förderbänder, etikettieren und befüllen sie exakt. Die Produktion läuft weitgehend automatisiert. Christopher Rogon schaut am Sonntag aufmerksam, ob alles läuft. Er steuert von einem Leitstand aus die Produktion. 17 Mitarbeiter hat das Unternehmen insgesamt. Firmenmitbegründer Horst Donth, der das Geschäft seinen Söhnen übertragen hat, erklärt den Gästen: „Innerhalb einer 8-Stunden-Schicht können wir 6000 5-Liter-Kanister mit Sonderkraftstoff zum Beispiel für Motorkettensägen befüllen, 3000 20-Liter-Kanister oder 800 200-Liter-Fässer.“ Gebraucht werden diese Sonderkraftstoffe vor allem in der Bau- und Forstwirtschaft, aber auch von Privatleuten.

Die GmbH ist Anfang 2016 aus der Velind Sonderkraftstoffe GmbH als ein Tochterunternehmen der Velind Gruppe hervorgegangen. Die Velind-Gruppe wurde durch das Ausscheiden von Gesellschaftern ein reines Familienunternehmen der Familien Horst, Andy und Ingo Donth und von diesen in die HAI Fuels-Gruppe umbenannt. Die junge Firma ist auf das Mischen von Sonderkraftstoffen spezialisiert. 2012 ging die neue Abfülleinrichtungen für Kanister und Fässer sowie ein Hochregallager für Gefahrgut mit 1800 Palettenplätzen in Betrieb. Letzteres wird mithilfe von Computern, Sensoren und Barcodes verwaltet. Anhand der Barcodes an den Lagerplätzen sind Waren schnell und sicher in den Hochregalen zu erkennen und zu finden. Sicherheit wird hier wie im gesamten Betrieb groß geschrieben. Es gibt klare Regeln für das Verhalten im Gefahrenfall. Sprinkleranlage, automatisch verschließbare Brandschutztür, Direktverbindung zur PCK-Werksfeuerwehr sind nur drei der umfangreichen Brandschutzmaßnahmen.

Das Tanklager, wo die Kraftstoffekomponenten angeliefert, gelagert und gemischt werden, wurde erweitert, durch Mischer ergänzt. Eine Kesselwagen-Entladung ist in Betrieb gegangen. Dank der Millioneninvestitionen ist das Unternehmen in der Lage, gleichzeitig bis zu zehn Komponenten zu verarbeiten. Senior Horst Donth sagt seinen Gästen am Sonntag, was er gern Kunden sagt: „Wir sind der richtige Partner für sie und finden eine Lösung für ihr Vorhaben.“