Zeitreise zu Kitsch und Ostalgie

Wer kann da schon widerstehen? Hannelore Braun findet am Stand von Maja Heese (rechts) eine Kleinigkeit. Links im Bild ist Heidi Münchow zu sehen. Der Markt zieht viele Interessenten an. © Foto: Matthias Wagner

Eberswalde „Was ist Kunst und was ist Krempel?“, fragte eine Besucherin des Marktes am Sonntag im Garten der Zainhammermühle. Und in der Tat waren die Übergänge fließend, nahmen sich manche der zum Verkauf angebotenen alten Sachen doch im Grunde auch wie kleine Kunstwerke aus.

Da fanden sich filigran bemalte Teekannen und Geschirr. Bücherschätze aus längst vergangenen Tagen oder kunstvoll gearbeitete Gebrauchskeramik. Die Idee zu dem nicht ganz alltäglichen Markttreiben geht auf Mühlenmitglied Monika Gottschling zurück.

Für manchen Besucher taten sich Kindheitserinnerungen auf, für andere blieben die Dinge namenlos aber allemal faszinierend. So wie das Buch „Der Wunsch-ring“ am Stand von Marlies Wolff, eine Zusammenstellung von Märchen, Gedichten und Liedern, die sogleich das Besitzer wechselte. Auch Maja Heese aus Chorin war das Verkaufsglück hold. Hannelore Braun aus Eberswalde entdeckte dort ein passendes Geschenk für ihren Sohn. „Ein Hocker ging auch schon weg“, so Maja Heese. Die Eberswalderin Heidi Münchow konnte sich nicht ganz so schnell entscheiden, suchte aber aufmerksam an allen Ständen.

Dass alte Dinge Jung und Alt gleichermaßen zu begeistern wissen, bewies die sechsjährige Johanna aus Eberswalde, die sich mit großem Interesse einigen angebotenen Puppen und anderen Gegenständen widmete. Für die ein wenig in die Jahre gekommenen Kinder warteten gleich daneben Kinderbuchklassiker von Alexander Wolkow (1891-1977). Zu entdecken waren unter anderem seine beliebten Märchen „Der gelbe Nebel“ (1970) und „Die sieben unterirdischen Könige“ (1964).

Etwas praktischer nahmen sich eine hölzerne, handbetriebene Kaffeemühle und Schnapsgläser aus DDR-Zeiten aus. Darüber hinaus fanden sich allerdings ebenso Arbeiten der teilnehmenden Mühlenkünstler an den Ständen. Im Hauptgebäude war zudem die aktuelle Ausstellung zu betrachten.

„Es sollte kein Trödelmarkt im üblichen Sinne werden“, so Ines Frank vom Kunstverein „Die Mühle“. Vielmehr wurde wieder Vergessenes, Kitschiges, Ostalgisches und Außergewöhnliches zugelassen. Der aufmerksame Besucher konnte daher unter anderem allerlei Geschirr, Vasen, Porzellan, Bücher und anderes entdecken.

Zur Stärkung wurden selbst gebackener Kuchen und Kaffee gereicht. Das spätsommerlich warme und sonnige Wetter trug ein Übriges zum Gelingen bei. Die Veranstalter durften sich über eine regen Besucherzustrom und gute Umsätze freuen.