Zeitschriftenwahl in der Bibo

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) In der Beeskower Bibliothek kann man nicht nur Bücher ausleihen. Beliebt ist die Kupferschmiede auch bei Zeitschriftenlesern. Gut 40 Titel hat das Haus ständig parat. Aktuell sind es sogar rund 100. Der Hintergrund: Die Leser und Nutzer sollen entscheiden, welche Zeitschriften ab dem kommenden Jahr in den Regalen liegen sollen. Dazu liegen Ansichtsexemplare aller möglichen Titel aus. Parallel kann man bis Ende Oktober Fragebögen ausfüllen, auf denen man ankreuzen kann, welche Titel man gern lesen würde. „Wir sind da sehr breit aufgestellt. Es gibt Frauenzeitschriften, Titel aus dem Sport- und Heimwerkerbereich, Gartentitel und natürlich auch Kinderzeitschriften“, sagt Bibliotheksmitarbeiterin Elke Krüger. Kochzeitschriften und Blätter, die sich mit medizinischen Themen beschäftigen, stehen ebenfalls zur Auswahl. In Abhängigkeit von den Leserinteressen werden die Titel ab dem kommenden Jahr bestellt. Man achte natürlich darauf, dass es verschiedene Interessengebiete, aber auch die Altersgruppen der Leser berücksichtigt werden.

Doch nicht nur bei der Auswahl der Zeitschriften geht der Blick der Kupferschmiede-Mitarbeiter bis in das kommende Jahr, ähnliches gilt für die Veranstaltungsplanung. So wirbt die Bibliothek auf den Ankündigungskarten für „Herbstliche Weingeschichten“, die der Schauspieler Stephan Dierichs am 5. Oktober ab 19 Uhr erzählt, auch für ein literarisches Whisky-Tasting, das am 25. Januar 2019 stattfinden wird. Für beide Veranstaltungen, für die die Teilnehmerzahlen begrenzt sind, kann man sich aktuell in der Bibliothek anmelden. Auch das Whisky-Tasting wird von Stephan Dierichs präsentiert. Er ist mit seinen Programmen seit 1999 unterwegs, gastiert in Schlössern, Weinhandlungen, Hotels und Bibliotheken. Drei Weine und mehrere geheimnisvolle aber auch liebevolle Erzählungen aus dem Weinkeller und Weinberg präsentiert Dierichs dabei. Dazu wird über Wein zu reden sein, auch darüber, wie viel Wasser eigentlich darin ist.

Anmeldungen für die Veranstaltungen in der Stadtbibliothek sind unter 03366 152174 oder direkt in der Kupferschmiede, Mauerstraße 28, möglich. Geöffnet ist die Bibliothek wochentags (außer mittwochs) von 10 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 12 Uhr.