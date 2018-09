Eintagsfliegen sehen anders aus

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Viel Applaus hat es für die Premiere von „Ab in den Wald“ im Club Marchwitza in Eisenhüttenstadt gegeben. Das Projekt Musicalwerkstatt soll auf jeden Fall weitergeführt werden. Auch der Trägerverein des Clubhauses ist überzeugt und begeistert.

„Ich habe selbst mitgespielt“, erzählt Anne Krapp vom Verein Interkultur Vielfarben im Club Marchwitza. „Aber da war ich eben nicht die Sozialpädagogin Anne, sondern Ensemblemitglied.“ Eine Kuh durfte sie mimen. Was sie zu tun hatte, das haben ihr Jugendliche von der Musicalwerkstatt gesagt. Denn Regie, Choreografie und Bühnenbild – all das war Marke Eigenbau. „Das war gar kein Problem für mich. Im Gegenteil. Es war ein Freude zu sehen, mit wie viel Spaß und dennoch Ernsthaftigkeit alle dabei sind“, sagt Anne Krapp. Den langen Applaus am Ende der Premiere von „Ab in den Wald“ am Wochenende, den hat sie genauso genossen wie die anderen Darsteller.

Etwa 70 Zuschauer waren in die Diehloer Berge gekommen und erlebten anderthalb Stunden pure Unterhaltung. „Mehr Menschen hätten gar nicht auf die Terrasse gepasst“, weiß Anne Krapp. „Das war schon super.“ Auch altersmäßig schien das Publikum gut durchmischt.

„Klar, soll es weitergehen“, sagt Sven Quenzel, der Vereinsvorsitzende von Interkultur Vielfarben. „Bei der Musicalwerkstatt können junge Menschen sich selbst verwirklichen.“ Und die Qualität der Aufführungen sei tatsächlich richtig gut. Anne Krapp setzt noch einen oben drauf: „Es muss unbedingt weitergehen, denn soweit ich weiß, ist dieses Projekt einmalig im Landkreis.“ Das Tolle daran sei, dass zwei junge Damen das alles in ihre Hände genommen haben. Sie organisieren die Proben am Freitag, motivieren die Mitwirkenden und sorgen dafür, dass etwas auf die Bühne kommt. „Es war großartig. Was dort geleistet wird, das kann sich sehen lassen“, findet eine Mutter.

Zudem sei die Musicalwerkstatt auch eine tolle Ergänzung zum „Snowy“-Musical, meint Anne Krapp. Viele der Darsteller seien in beiden Produktionen aktiv. Deshalb werde sich in den kommenden Wochen auch viel um Brandenburgs berühmtesten Schneemann drehen. Einzelproben stünden zum Teil an. „Aber jeder, der Lust hat, kann gern vorbeikommen. Nachwuchs braucht die Musicalwerkstatt immer.“

Das Stück „Ab in den Wald“ war übrigens keine Eintagsfliege. Es soll nach Angaben des Clubhauses auch in der Grundschule „Astrid Lindgren“ noch einmal aufgeführt werden. Nur der Termin stehe bislang noch nicht fest.