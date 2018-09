Kleine Knollen und große Bulldogs

Arnold Ille und Ingo Mikat

Jahnsfelde/Reitwein Beide Jahnsfelder Betriebe liegen nicht nur räumlich dicht nebeneinander, sondern verbinden auch enge wirtschaftliche Beziehungen sowie eine gemeinsame Liebe zum Bio-Landbau.

Seit acht Jahren finden im Frühherbst auf ihren Höfen Feste statt, bei denen sich die Unternehmen ihren Kunden näher vorstellen. Seit seiner Gründung entwickelte sich das Angebot des Hofes stetig weiter. Seine Inhaber vermieten nicht nur Gästezimmer, sondern bauen in einem Garten auch sehr viel selber an, was sie für ihre Manufakturproduktion benötigen.

Sven Zychka vom Gutshof „Einklang“ und Frank Prochnow, Geschäftsführer der Öko Agrar GmbH „Jahnsfelder Landhof“, die sich am Sonntag unentwegt um die Besucher kümmerten, waren begeistert von der guten Annahme ihrer Veranstaltung. Pausenlos kurvten zwei Trecker mit Anhängern voller Gäste von den Höfen in Richtung Kartoffelfelder. Dort angekommen, durften die Besucher in einer Nachleseaktion Kartoffeln für ihren eigenen Bedarf sammeln. Das machte nicht nur den Erwachsenen, sondern auch Kindern viel Spaß.

Mit auf dem Feld war auch Julia Jeserich, die mit Rainer Zyschka und den Kindern Samuel und Aaron aus Briescht zum Fest kamen. Sie staunten, wie viele der wertvollen Erdäpfel trotz vorheriger Ernte durch Maschinen noch im Boden lagen. Frank Prochnow berichtete, dass sein Unternehmen in diesem Jahr auf zehn Hektar Kartoffeln anbaute. Durch die große Trockenheit konnten seine Mitarbeiter aber pro Hektar nur ein Drittel der üblichen Menge ernten. Zahlreiche Kartoffeln erreichten zudem nicht die übliche Größe. Einige der kleineren Knollen will er dennoch in seinem Hofladen anbieten.

Der größere Teil der Ernte, den der Handel nicht für den Verkauf abnimmt, soll jedoch in der Tierhaltung des Betriebes Verwendung finden. Zurück vom Feld erwarteten die Kartoffelfreunde auf den Höfen zahlreiche Kartoffelgerichte und kühle Getränke sowie ein großer Stand mit Torten und Kuchen sowie leckerer Kürbissuppe.

Für gute Unterhaltung sorgten Musiker der Band „Zigan-tzigan“. Während Erwachsene im Laden des Gutshof Einklang über die Vielzahl der in der Manufaktur hergestellten unterschiedlichen Chutneys, Pestos, Konfitüren, Gelees und Sirupsorten staunten, konnten Kinder nach Herzenslust auf einer Hüpfburg toben. Bei der Vorbereitung und Durchführung des Festes halfen alle Mitarbeiter der Firmen sowie zahlreiche Verwandte und Freunde mit.

Mit einem Bulldog-Umzug durch den Ort wurde es angekündigt: das Erntefest Reitwein. Der gemeinsame Bläserchor mit Musikern aus Podelzig und Reitwein sorgte für ausgelassene Stimmung, während beim Schönheitswettbewerb der schönste Traktor ausgewertet wurde.

In einem weiteren Contest wurde nicht unbedingt für das schönste, sondern das leckerste abgestimmt: Beim Obstsalat-Contest, bei dem sieben Salat-Variationen um die Gunst der Koster buhlten und unterschiedlicher nicht sein konnten. Insgesamt gab es viele sympathische Ecken und Stände zu erkunden.

Organisiert wurde das Fest durch zahlreiche Privatpersonen, wie auch Vereine, durch deren vielseitiges Zusammenwirken dieses Fest erst möglich ist. Doch ein Name wurde unter den Reitweinern besonders häufig genannt: Elsbeth Darrelmann. Ihr wird eine Schlüsselfunktion bei der Organisation zugeschrieben.