Rebellische und sehnsuchtsvolle Chansons

Angela Kowalick

Basdorf Das Georges-Brassens-Festival hat sich in den letzten 15 Jahren in Wandlitz, Biesenthal, Zühlsdorf und Nord-Berlin als eine feste kulturelle Institution etabliert. Was 2004 mit einem Abend in Basdorf begann, ist mittlerweile zu einem fünftägigen Musikspektakel geworden.

An immer neuen Orten finden inzwischen Konzerte mit französischen Chansons statt. Ganze 14 Einzelkonzerte waren es am letzten Wochenende. Erinnert wird dabei an die rund 6000 Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter, die zwischen 1942 und 1945 in den Brandenburger Motorenwerken (BRAMO) mit deren Standorten in Basdorf und Zühlsdorf lebten. Unter ihnen war auch der Chansonnier Georges Brassens, der seit den 1950ern in Frankreich seine größten Erfolge feierte.

Erst seit 2003 ist in Basdorf bekannt, dass Brassens (1921-1981) unter den dortigen Kriegsgefangenen war. Ihm zu Ehren war darauf der Basdorfer Bahnhofsvorplatz umbenannt worden. 2004 hatte sich der Verein „Brassens in Basdorf“ gegründet, der nun jährlich das Musikfestival organisiert. Neben der musikalischen Erinnerung an Brassens wird dabei auch die Geschichte der anderen Kriegsgefangenen aufgearbeitet.

Im Rahmen des Festivals und in Gedenken an den ebenfalls in Basdorf inhaftierten René Iskin wurde am Samstag eine Straße in den „Basdorfer Gärten“, auf dem Gelände der ehemaligen BRAMO-Werke, in „René-Iskin-Ring“ benannt. René Iskin (1921–2005) war der Zimmergenosse und bald auch bester Freund von Georges Brassens. 2004 war er zur Gründung des Brassens-Vereins und zum ersten Festival noch einmal in Basdorf.

Die feierliche Enthüllung des Straßenschildes durch Basdorfs Ortsvorsteher Peter Liebehenschel und die Wandlitzer Bürgermeisterin Jana Radant fand im Beisein von Iskins Kindern Françoise Rocheteau und Jean-Marc Iskin statt, die als Ehrengäste der Gemeinde Wandlitz begrüßt wurden. In seiner Ansprache sagte Iskin: „Die jungen Männer von damals wären heute fast hundert Jahre alt und würden sich wahrscheinlich belustigt wundern, dass nun Straßen und Plätze nach ihnen benannt werden.“

Jana Radant würdigte in ihrer Ansprache die Arbeit der Basdorfer Entwicklungsgesellschaft (BEG), die auf dem ehemaligen BRAMO-Gelände derzeit das neue Wohn- und Gewerbegebiet „Basdorfer Gärten“ errichtet. Am René-Iskin-Ring wird es künftig nicht nur eine Einrichtung für Tagespflege geben, sondern auch „eine Kita, den Sitz des Basdorfer Ortsbeirats und einen Sportkomplex für den Basdorfer Polizeisportverein“, so Radant. Mit der Straßenbenennung wird dem neuen Wohngebiet ein Bezug zur Geschichte verliehen.

„René Iskin hat sich sehr für die Entwicklung und Unterstützung unseres Vereins eingesetzt, darum sind wir auf diese Straßenbenennung sehr stolz“, betonte Jürgen Günther, Vorstand des Brassens-Vereins, beim anschließenden Konzert vor dem ehemaligen Casino des BRAMO-Lagers. Vor mehr als hundert Zuhörern präsentierten die Musiker zuerst Brassens Basdorfer Lieder. „Les P.A.F.S.“ war seine Motivationshymne, die nach den Recherchen des Vereins etliche Kriegsgefangene im Basdorfer Lager gesungen haben. Darin wird beklagt, dass man unter falschen Versprechungen nach Basdorf gekommen war. Das Lied strotzt dabei von rebellischer Energie. Andere Lieder waren trauriger, sehnsüchtiger. Interpretiert wurden sie von den bekannten Musikern des Festivals, unter anderem Isabel Neuenfeldt, Corinne Douarre und Peter Liebehenschel.

Am Abend und am Sonntag gab es weitere Konzerte, die zeitgleich in Biesenthal, Berlin und Wandlitz beziehungsweise in den Kirchen verschiedener Ortsteile stattfanden. Auf diese Weise werden die Chansons aus Basdorf immer weiter in die Umgebung hinaus-getragen.