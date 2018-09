Neue Balkone für 40 Wohnungen

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Schon von weitem künden die Störche von der Neugestaltung – auf der Fassade des Wohnblocks, Ringstraße 13 bis 16. Künstler Marco Brzozowski hat sich dafür ins Zeug gelegt. Eine Woche hat er gebraucht, um die Storchenmutter mit ihren drei Schützlinge aufs Mauerwerk zu bringen. Bereits 2016 hat Brzozowski die gegenüberliegende Fassade künstlerisch gestaltet. Auch da diente der Storch als Motiv. In Anlehnung an das benachbarte Storchennest. Aber auch an Storchenvater Kurt Kretschmann und seine Frau Erna, die sich ihr Leben lang für den Naturschutz eingesetzt haben. „Das passt gut zu Bad Freienwalde und hat Tradition“, begründet Beate Czuprinna, Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft, im MOZ-Gespräch die Motivwahl.

Farbe spielt überhaupt eine Rolle im Wohngebiet an der Ringstraße. Das Grau der Plattenbauten verschwindet nach und nach. So ist bereits 2016 die Fassade des Wohnblocks in der Ringstraße 17 bis 22 neu gestaltet, die Eingänge mit neuen Vordächern und Briefkastenanlagen versehen sowie die Balkone saniert worden. Zurzeit laufen die Arbeiten am Wohnblock 13 bis 16 Während die Fassade auf der zur Straße gerichteten Seite bereits ihr frisches grün-weißes Kleid trägt, sind auf der Rückseite die Handwerker der Frankfurter Firma BEKOMA beschäftigt. Die Balkone der 40 Wohnungen werden saniert. „Dazu werden die Kontaktplatten in der Stahlbetonbrüstung freigelegt und saniert sowie Bodenplatten aufwendig instand gesetzt“, erklärt Michael Bache, Vorstandsvorsitzender der 1957 gegründeten Wohnungsbaugenossenschaft. Dem Beispiel des Nachbarblocks folgend werden auch dort die Eingänge saniert. Die Mieter der Zwei-, Drei- beziehungsweise Vier-Zimmer-Wohnungen seien vorher informiert worden, teilt Bache weiter mit. Auch die Mitarbeiter der Geschäftsstelle selbst müssen mit Einschränkungen leben und ein wenig improvisieren: Der Eingang zum Büro befindet sich zurzeit nicht wie sonst auf der Rück-, sondern auf der Straßenseite.

600 Wohnungen befinden sich im Eigentum der Wohnungsbaugenossenschaft. Die sind in der Ringstraße, am Scheunenberg, Linsingen-, A.-Bräutigam -, Eberswalder-, Beethoven-, Wasser-, Wriezener und in der Waldstraße zu finden. Die Wohnungen sind gefragt. Diesen Schluss lässt die Höhe des Leerstands zu. Der liegt bei zehn Prozent. „Bei jeder Neuvermietung werden die Wohnungen komplett saniert“, versichert Beate Czuprinna. Zudem seien seit der Wende alle Wohnungen mit modernen Heizungsanlagen ausgerüstet, Fenster und Türen erneuert worden.