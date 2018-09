Streifenwagen gerammt und geflüchtet

MOZ

Beeskow (MOZ) Die Polizei wurde am Sonntag informiert, dass in der Beeskower Breitscheidstraße ein Pkw mit laufendem Motor steht, ohne dass Halter oder ein Fahrer auch nur in der Nähe sind. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten fest, dass es sich um ein in Berlin gestohlenes Fahrzeug handelte, welches bereits am Vortag kontrolliert werden sollte. Der Fahrer war in Höhe der Autobahnanschlussstelle Fürstenwalde aufgefallen und wurde zum Anhalten aufgefordert. Der Mann verlangsamte auch die Fahrt. Als der Streifenwagen hinter ihm zum Stehen kam, setzte er jedoch zurück, fuhr gegen das Polizeiauto und flüchtete anschließend in Richtung Kreisstadt.

Am Streifenwagen entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro, die Polizisten blieben unverletzt, konnten dem Fahrzeug aber nicht folgen. Nachdem es dann in Beeskow entdeckt worden war, übernehmen Kriminaltechniker die Spurensicherung.