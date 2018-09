Deutsche sehen Integration positiv

Mathias Puddig

Berlin (MOZ) Auch in Zeiten von Chemnitz und Köthen bewerten die Deutschen das Zusammenleben mit Zugewanderten überwiegend positiv. Zu diesem Ergebnis kommt der neue Integrationsbericht.

Wenn es um ihren Azubi Shenouda Ghaly geht, gerät KfZ-Meisterin Alicja Lundt ins Schwärmen. Hoch motiviert sei er und niemals krank. Der 34-jährige Ägypter ist vor fünf Jahren geflüchtet. Mit den Kollegen kommt er klar, einmal die Woche besucht er einen Deutschkurs. Annette Widmann-Mauz (CDU), Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, hat genau solche Beispiele gesucht, als sie vor ein paar Tagen eine „Integrationstour“ durch Berlin veranstaltete. Bei den Porsche-Schraubern in Zehlendorf hat sie eines gefunden. Kfz-Meisterin Lundt nannte ihre Werkstatt sogar eine „große Familie“. „Keiner meiner Jungs sagt, er will mit ihm nicht zusammenarbeiten“, sagt sie. „Hier werden alle integriert.“

Ghaly und seine Kollegen sind keine Ausnahmen. Das kann Widmann-Mauz seit Montag auch mit frischen Zahlen und Daten untermauern. Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) hat in Berlin sein Integrationsbarometer vorgestellt und kommt darin zu einem überraschend klaren Befund: Das Zusammenleben von Mehrheitsgesellschaft, Zugewanderten und deren Nachkommen wird in Deutschland nach wie vor überwiegend positiv beurteilt – und zwar in allen Gruppen. „Die Alltagserfahrungen sind besser, als es der Diskurs erwarten lässt“, sagte der SVR-Vorsitzende Thomas K. Bauer.

Aus der Studie, für die 9300 Menschen befragt wurden, geht hervor, dass Zuwanderung nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen begrüßt wird. Etwa vier von fünf Befragten unterstützten die Aussagen „Migranten haben positiv zu Deutschlands wirtschaftlicher Entwicklung beigetragen“. Die Mehrheit glaubt zudem, dass Migranten das Land früher oder später auch kulturell bereichern. Differenzierter sind hingegen die Aussagen beim Thema Kriminalität. So glaubt fast die Hälfte der Befragten ohne Migrationshintergrund, dass die Sicherheit durch den Zuzug von Flüchtlingen schwindet.

Dass der Index seit 2015 dennoch leicht abgenommen hat, ist den Studienautoren zufolge vor allem auf zwei Gruppen von Befragten zurückzuführen: Männer und Ostdeutsche. „Eintrübungen gebe es vor allem dort, wo Integrationserfahrungen nicht gemacht werden“, erklärte Bauer. Frauen seien häufiger in der Flüchtlingshilfe tätig. Und der Anteil Zugezogener ist in den neuen Bundesländern geringer.

Annette Widmann-Mauz hob deshalb auch erneut den Wert des direkten Kontaktes am Arbeitsplatz und in der Schule hervor. Es sei wichtig, „Gelegenheiten und Orte der Begegnung und des guten Zusammenlebens zu schaffen“, sagte sie. Dass das allein allerdings auch nicht reicht, das musste sie ebenfalls bei ihrem Besuch in der Autowerkstatt erfahren. Denn so sehr sich der Ägypter Ghaly auch um seine Integration bemüht – sein Asylantrag in Deutschland ist schon zweimal abgelehnt worden.