(MOZ) Eisenhüttenstadt. Die Eisenhüttenstädter Polizeiwache erhielt am Montag Kenntnis von Schmierereien an der Hausfassade einer Schule am Platz des Gedenkens. Dort haben Unbekannte undefinierbare Schriftzüge aufgebracht und damit einen Schaden von ungefähr 750 Euro verursacht, teilte die Polizei am Montag mit. Wann die Schmierereien angebracht wurden, ist derzeit noch unbekannt; die Ermittlungen der Polizei in Eisenhüttenstadt dauern noch an.