Der richtige Riecher

Zollhunde an der Oder

Jeanette Bederke

Oderberg (dpa) Der Dienst beim Zoll ist kein Zuckerschlecken. Das gilt auch für die Diensthunde. Sie müssen arbeitsfreudig und unerschrocken sein und gemeinsam mit ihrem Hundeführer regelmäßig trainieren.

„Darka“ lässt sich nicht verwirren. Nur kurz schnuppert sie aufgeregt an den neun Gefäßen auf einem Tischchen vor ihr. Dann stößt die Deutsche Schäferhündin die Schnauze zielsicher in die Öffnung einer Vase und hält inne. Und ihre Nase hat sie nicht getäuscht: Tatsächlich fischt Zollhundetrainer Frank Drescher-Hackel wenig später eine Dose mit Amphetaminen aus dem Gefäß.

„Darka“ ist ein vier Jahre alter Drogenspürhund, gerade mit der Ausbildung fertig. „Kleinere Aufgriffe an der deutsch-polnischen Grenze hatten wir gemeinsam schon“, erzählt Hundeführer Frank Slonowski, der mit seinem Schützling in der Dienststelle Schwedt (Uckermark) des Hauptzollamtes Frankfurt (Oder) arbeitet.

Das Aufspüren muss regelmäßig geübt werden, sagt Trainer Drescher-Hackel, der sich dazu mit den Hundeführern und ihren Tieren regelmäßig in Oderberg (Barnim) trifft. „Hunde können 14, 15 Duftstoffe unterscheiden. Wenn Du sie durch einen Reisebus mit ungefähr 80 Koffern schickst, ist das Erschnuppern von Rauschgift dann schon eine Höchstleistung für das Tier“, erläutert er.

„Darkas“ etwas jüngerer Kollege „Prinz“ zeigt anschließend die wahre Kunst des Erschnüffelns. In einer Wand aus Lochziegeln findet er sekundenschnell die Öffnung mit den Drogen. „Wir hatten zusammen bereits über 100 Feststellungen in gut einem Jahr“, erzählt Hundeführer Detlef Hennig. Beide sind im Bereich Gartz (Uckermark) im Einsatz.

Meist sind es geringe Mengen Rauschgift, Amphetamine oder Marihuana, die sie bei vor allem jungen Reisenden finden. Das sei heutzutage schon alltäglich, der Umgang mit Drogen sorgloser geworden, hat Hennig beobachtet. Er arbeitet bereits seit 20 Jahren als Hundeführer.

Insgesamt sieben Diensthunde gibt es im Bereich des Hauptzollamtes Frankfurt (Oder) entlang der Staatsgrenze zu Polen, dazu noch drei Nachwuchstiere in der Ausbildung. Sie sind in erster Linie Schutzhunde, die den Zöllnern bei Kontrollen im Grenzgebiet als Hilfsmittel dienen: Sie stellen fliehende Personen, wehren Angriffe renitenter Ganoven ab, entschärfen durch lautstarkes Verbellen so manch brenzlige Situation – stets gehorsam die Kommandos ihrer Hundeführer befolgend.

Alle Zollhunde haben noch eine zusätzliche Spezialisierung. So gibt es mehrere Drogenspürhunde wie „Darka“ und „Prinz“ oder auch tierische Spürnasen für Bargeld und Tabak. „Die Hunde verringern Kontrollzeiten aufgrund ihres ausgeprägten Geruchssinnes erheblich, funktionieren wie ein Detektor“, erläutert Astrid Pinz, Sprecherin des Hauptzollamtes Frankfurt (Oder).

Die zehn Jahre alte „Fenja“ ist allerdings ein Auslaufmodell, nicht nur aufgrund ihres Alters, sagt der Hundetrainer. Die mit ihrem Hundeführer Rico Bagehorn in Cottbus stationierte Deutsche Schäferhündin ist auf Tabak spezialisiert, findet versteckte Zigaretten quasi im Handumdrehen, wie sie auf dem Gelände in Oderberg beweist. „Tabakschmuggel ist nach wie vor ein Problem, vor allem im Bereich Frankfurt (Oder) und der Autobahn 12“, sagt Drescher-Hackel.

Die neue Spezialisierung heißt „Personenspürhund“. Solche Vierbeiner sind laut Drescher-Hackel bereits an Flughäfen im Einsatz, um beispielsweise versteckte Menschen zu finden. Der Zollhundetrainer sucht für die Frankfurter Grenzbehörde jedes neue Tier persönlich aus. Im Alter von etwa einem Jahr werden die Junghunde ausgewählt.

„Sie müssen einen ausgeprägten Beute- und Spieltrieb haben, schussfest und unerschrocken, dem Menschen gegenüber aufgeschlossen sowie lernwillig sein“, erläutert der Trainer. Rund ein Jahr dauert die Ausbildung zum Schutzhund, ein weiteres die Spezialisierung. Mit Gewalt sei da nichts zu erzwingen, macht der Trainer deutlich. „Die Tiere sollen Freude dabei haben und sie brauchen ständige Wiederholungen, damit ihr Verhalten sitzt.“

Im Alter von etwa zehn Jahren werden die Zollhunde deutlich ruhiger. Dann ist es Zeit für die tierische Rente, die die Tiere bei den Familien ihrer Hundeführer verbringen. „Das ist Ehrensache“, betont Zöllner Slonowski. Am besten geeignet für den Dienst beim Zoll seien Schäferhunde, das zeige die Erfahrung, sagt der Hundetrainer. Diese Vierbeiner hätten nach wie vor den richtigen Biss und eine unbändige Arbeitsfreude. „Wir hatten auch schon Riesenschnauzer, Dobermänner oder Rottweiler. Allerdings werden heutzutage nur noch schöne, nicht aber leistungsstarke Tiere dieser Rassen gezüchtet“, merkt der Experte kritisch an.