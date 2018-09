Auf knapp 400 Kilometern im Schlosspark

Das Mühlrad an der Stobbermühle: Es soll wieder zum Laufen gebracht werden. Für die Reparatur sollen vom Ertrag des Sponsorenlaufs ein Drittel an die Stadt Buckow gehen. © Foto: Thomas Berger

Gabriele Rataj

Buckow (MOZ) Erstmals hat der Kneipp- und Heimatverein mit verschiedenen Partnern, darunter die ortsansässigen Kliniken, zu einem ganzen Kneipp-Wochenende in den Buckower Schlosspark eingeladen. Dieser neue Versuch ist – nicht zuletzt dank gutem Wetter – zu einem Anfang mit Fortsetzungspotenzial geworden.

Thomas Jahnke ist am Montag „mehr als zufrieden“. Das erste Kneipp-Wochenende liegt hinter dem Vorsitzenden des Kneipp- und Heimatvereins und seinen Partnern „und es war ein fast Perfektes“, sagt er der MOZ am Telefon. Mit dem Sponsorenlauf für die Stadtschule am Freitag hätte man sich keinen besseren Einstieg wünschen können und auch die beiden anderen Tage wären – so das Echo von den verschiedenen Akteuren – gut verlaufen.

Zulauf hat es zu allen Zeiten und an beiden Tagen gegeben, auch dank passendem Wetter. Mit Nordic Walking wurde am Sonnabendmorgen gestartet und vor allem im Kräutergarten hinter dem Alten Warmbad konnte Irene Alter vom Kneippverein nicht über mangelndes Publikumsinteresse klagen. „Nur die Werkstatt mit der Buckower Kräuterfee (ein kostenpflichtiges Angebot) in Räumlichkeiten der Mutter-Kind-Klinik ist nicht ganz so angenommen worden“, sagt Jahnke. Da werde zu überlegen sein, ob das besser publik gemacht werden müsste bzw. womit das geringere Interesse zusammenhängen könnte.

Was den Sonntag betreffe, so seien alle Informationsstände und Aktionsangebote, die von den nach Kneipp zertifizierten Buckower Einrichtungen im Schlosspark etabliert wurden, gut angenommen worden, zeigt sich Thomas Jahnke erfreut. „Es herrschte ein ständiges Kommen und Gehen.“ Bunt gemischt sei auch das Publikum gewesen, Buckower, Klinik-Patienten, Gäste, Bürger aus der Region und „Sogar bis aus Fürstenwalde hatten wir Besucher, die morgens übers Radio von unserem Kneipp-Wochenende erfahren hatten“.

Insgesamt ist nach Ansicht des Vereinsvorsitzenden die Idee, den Gesundheitstag vom Buckower Gartentag wieder abzukoppeln und die verschiedenen gesundheitsfördernden Angebote an einem Wochenendes und unter thematischen Schwerpunkten zu komprimieren, wohl aufgegangen.

Das sehen auch die Akteure von der Kneipp-Grundschule so. „Wir werden den Sponsorenlauf jetzt immer im Schlosspark starten“, ist Schulleiterin Esther Gergs glücklich über den erreichten Zuspruch und die Resultate des Laufs, den der Schulförderverein organisiert. Insgesamt sind von 53 Schülern und acht Erwachsenen 2257 Runden gelaufen worden, ist am Montag zusammengerechnet worden. „Damit haben die kleinen und großen Läufer – unter ihnen auch Bürgermeister Horst Fittler und Amtsdirektor Marco Böttche – genau 393 Kilometer und 650 Meter unter die Füße genommen“, teilt die Rektorin stolz mit. „Ein Zweitklässler hat 66 Runden geschafft!“ Sportlehrer Martin Swoboda ergänzt das: „Der sportliche Läufer auf der kurzen Strecke lief damit in einer Stunde acht Kilometer, auf der längeren Runde schaffte ein Fünftklässler in 60 Minuten neun Kilometer.“

Dass ber Väter von Schülern Sportmanagement-Profis den Lauf mit entsprechender Moderation und Musik versorgten, tat ein Übriges, den Sponsorenlauf zu einem Laufereignis mit großem Publikumszuspruch zu machen.

Etwa 3000 Euro seien so zusammen gekommen, rechnet Esther Gergs vor. Ein Drittel des Gesamterlöses – so war im Vorfeld bereits festgelegt worden – gehen als Spende an die Stadt, um einen Beitrag zur Reparatur des Mühlrads am Stobber zu leisten. „Wir werden dann sicher mit einigen unser sportlichen Schüler, Vertretern des Schulfördervereins und der Schule die Summe im Rathaus übergeben. Es hat sich also gelohnt.