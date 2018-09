Vögel des Glücks und Königin der Blumen

Dietmar Rietz

Tantow (MOZ) 70 Radfahrer, einschließlich der Ordner, starteten am Sonnabend am Bahnhof Tantow zur 16. Tour de MOZ. Jüngster Teilnehmer war mit elf Jahren Max Suckow, Eberhard Leschin mit 81 der älteste.

Der Gartzer Amtsdirektor Frank Gotzmann ist ein erfahrener Tourführer. Diesmal begrüßte er auch Tourfans aus Berlin, Bernau, Bad Freienwalde, Frankfurt, Eberswalde, Oranienburg und Wriezen. Nach ungefähr zehn Kilometern sahen die Radler die St. Stephans Kirche in Gartz auftauchen. Axel Biesecke erzählte dort den Besuchern, das Gotteshaus wurde 1259 erstmals urkundlich erwähnt. Nur der Chor überstand 1945 das Feuer des Krieges. Erst in den 1980-er Jahren begann der Wiederaufbau. Am Langhaus hat jetzt die dringend notwendige Sanierung an Toren, Fenstern und Pfeilern begonnen. Spenden sind da sehr willkommen. Am Sonntag fand in St. Stephan die Floriansmesse statt.

Bilderstrecke Die Kranichtour - 16. Tour de MOZ Bilderstrecke öffnen

Mit einem wunderschönen Blick auf die Oder und einem Gratis-Eis wurden die Touristen wenige Fahrminuten später in der Villa Oderblick von Ela Kulak und Christian Christiansen belohnt. Echtes sizilianisches Eis! „Einfach lecker!“, schwärmte Anja Boldt.

Den nächsten Stopp gab es erst auf dem Dorotheenhof in Mescherin bei Annette Bluhm. Günter Höppner erzählte auf der lauschigen Wiese am Oderufer Geschichten über den Kranich. Wussten sie, dass der berühmte Tanz der Kraniche von Naturvölkern nachgeahmt wird? Um die 700 der Vögel des Glücks, der Weisheit und Wachsamkeit sollen schon im Raum Gartz ihren Zwischenstopp auf dem Weg in den Süden eingelegt haben. Vom 28. September bis zum 7. Oktober organisiert der Nationalpark Unteres Odertal Kranichwochen. Am 30. September gibt es vom Dorotheenhof aus ganztägig Führungen zum Aussichtsturm an der Oderbrücke.

Überwiegend auf dem Oder-Neiße-Radweg rollte die Tour dann über Staffelde nach Neurochlitz und durch Rosow. Auf einem Feld stiegen vier Kraniche auf und begleiteten die Radfahrer ein Stück des Weges nach Rosow. In Radekow besuchten die Radfahrer die Rosenschule Uckermark. Sie hörten gut zu, als Andrea Genschorek über Zucht und Pflege der Königin der Blumen sprach und über die „Uckermärkische Küchenrose“, eine essbare Heckenrose. Um die 200 Rosensorten gibt es in Andrea Genschoreks Gärten. Die Rosenschule liefert Rosenblätter an Hersteller von Rosenöl und an Spitzenrestaurants in Berlin.

Susanne Göritz aus Eberswalde fährt seit 2012 mit bei der Tour de MOZ. Der manchmal böige Herbstwind und die durchaus hügelige Strecke konnten ihre Fahrfreude nicht bremsen: „In Gemeinschaft zu fahren macht einfach Spaß.“