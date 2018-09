Jägersignale zum Fest

Jens Sell

Gielsdorf (MOZ) Der Ortsförderverein hatte gerufen, und viele Gielsdorfer kamen: Am Sonnabend trafen sie sich unterm Uhrenturm an Festzeltgarnituren und genossen Wildfleisch und Bratwurst von den Jägern. Karl Grünheid hatte sie begrüßt und das Fest unterm Uhrenturm eröffnet. Wilhelm Semmler, der Vereinsvorsitzende, war überall zugleich und managte. Die Jagdhornbläsergruppe „Mühlenfließ“ der Jägerschaft Strausberg hatte pünktlich das Stück „Sammeln der Jäger“, dann die Begrüßung und schließlich den Jäger aus Kurpfalz geblasen. Das brachte die Besucher in die richtige Stimmung.

Auf einer mobilen Kochplatte briet Lothar Emmermacher Eierkuchen, rund fünf Dutzend. Wer nicht so viel Wildfleisch essen mochte, war bei ihm genau richtig. Am Ende übergab er Detlef Zelinski und Bernd Schubert vom Ortsförderverein 70 Euro. Den Erlös spendete er für die weitere Sanierung des Uhrenturms. Wilhelm Semmler dankt derweil per Mikrophon Bärbel Bock, die die Flyer für das Fest an alle Haushalte verteilte, mit einem Blumenstrauß. Zum Abschluss blies die Jagdhorngruppe den Jägermarsch Nr. 1, den Hühnermarsch und „Auf Wiedersehen“. Viel Beifall.