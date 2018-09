Plötzlich steht ein Fremder im Haus

Mandy Oys

Birkenwerder (MOZ) Die Polizei fasste am Montag einen Einbrecher. Der 29-jährige Pole sitzt in Gewahrsam, sagte Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Morgen danach. Er hatte sich Zutritt zu einem Haus an der Florastraße verschafft. Die 68-jährige Bewohnerin lief gegen Mittag durch ihre Wohnung, als plötzlich der Mann vor ihr stand. Sie sagte später aus, dass er etwas vom Weg zu Bahnhof gestammelt habe. Sie forderte ihn auf, sofort das Haus zu verlassen, was er auch tat. Dann rief sie die Polizei. Die fasste den 29-Jährigen an der Fußgängerbrücke zwischen Birkenwerder und Borgsdorf, so Feierbach. „Er leistete heftigen Widerstand“, berichtet Feierbach, „hat die Beamten getreten“. Schließlich wurde er gefesselt. Sowohl im Polizeiwagen als auch auf der Wache verhielt sich der 29-Jährige aggressiv. Im Laufe des Tages soll entschieden werden, ob er in Haft bleibt.(mo)