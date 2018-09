Verbesserung für Feuerwehr in Sicht

Stephan Achilles

Bredow Die Freiwillige Feuerwehr des Brieselanger Ortsteils Bredow ist um ihre Unterbringung nicht zu beneiden. Das alte Gebäude in der Oranienburger Straße 16 ist nicht nur im bedauernswerten Zustand, es ist auch einfach zu klein.

Gerade mal 16 Qudratmeter misst der Raum, in dem neun Kameraden im Ernstfall sekundenschnell in die Feuerwehranzüge springen müssen. Die anderen neun Feuerwehrleute im Nachbarraum haben es nicht viel besser. Sie müssen sich den Platz auch noch mit der Heizungsanlage teilen.

Der Wechsel vom Umkleideraum in die Garage und das Einsatzfahrzeug ist eine spezielle Übung für Schlanke und Wendige, denn das Feuerwehrauto passt mit angeklappten Spiegeln gerade so in die Garage. Da lassen sich die Türen nicht weit öffnen. Für das zweite Fahrzeug ist gleich gar kein Platz vorhanden. Es steht rund 200 Meter entfernt in einer Remise auf dem Gelände des ehemaligen Schlosses.

Lautes Grunzen und Quieken verrät, dass andere Bereiche der Remise noch für die Tierhaltung genutzt werden. Als „katastrophal“ bezeichnet der Brieselanger Bürgermeister Wilhelm Garn diese Situation. Silvio Paschen, der stellvertretende Ortswehrführer meint: „Wir haben versucht zu machen, was machbar ist, aber irgendwann geht’s nicht mehr“.

Am Freitag vergangener Woche überzeugte sich der Brandenburger Innenminister Karl-Heinz Schröter vor Ort von den Arbeitsbedingungen der Freiwilligen Feuerwehr Bredow. Er fand viele anerkennende Worte für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, nahm die Sorgen des Brieselanger Gemeindewehrführers Marco Robitzsch über mangelnde Ausbildungskapazität im Land Brandenburg zur Kenntnis und versprach Abhilfe bis spätestens Ende nächsten Jahres. Und er brachte Geld mit: Ein Scheck über 181.500 Euro wurde übergeben. Die Fördermittel stammen aus einem Fond, der in der laufenden Legislaturperiode insgesamt 35 Millionen Euro für die Freiwilligen Feuerwehren Brandenburgs bereitstellt.

Die Bredower wollen ihren Anteil nutzen, um eine neue Fahrzeughalle auf der Nordseite des Schlossgeländes zu bauen und um Sozial-, Sanitär- und Schulungsräume in einem Teil des Gebäudes an der Oranienburger Straße 18 einzurichten. Die neue Halle wird mit 12 mal 12 Meter Grundfläche groß genug sein, um beide Fahrzeuge einzustellen. Der Standort an der Oranienburger Straße 16 wird dann von der Feuerwehr nicht mehr benötigt werden. „Das kann nur ein Anfang sein“, sagt Marco Robitzsch, „ein weiterer Ausbau des Standortes muss folgen“. Um diese Vorhaben umzusetzen, werden die Fördermittel nicht ausreichen. Bürgermeister Garn ist jedoch zuversichtlich, dass die Gemeinde die zusätzlich erforderlichen Gelder zur Verfügung stellen kann. So schnell wie möglich, soll es losgehen. Der Auftrag für das Baugrundgutachten wurde bereits rausgeschickt.