Dieb sucht Schule heim

Mandy Oys

Löwenberg (MOZ) Grundschüler und Lehrer der Libertasschule mussten am Montag eine Täterbeschreibung abgeben. Sie waren Zeuge eines Diebstahls geworden. Ein Mann hatte während der Hofpause am Vormittag das kleine Schulgebäude betreten. Er schlich sich in den Unterrichtsraum einer zweiten Klasse und stahl aus der Geldbörse einer Betreuerin 50 Euro. Die Frau kam gerade dazu, als der Dieb zugange war, teilt die Polizei mit. Er war dunkel gekleidet und flüchtete in einem roten Opel Corsa – unerkannt.(mo)