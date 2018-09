Frühere Weltklasse-Tennisspielerin Scharapowa beendet Saison

dpa-infocom

Tianjin (dpa) Die frühere Weltranglisten-Erste Maria Scharapowa hat ihre Tennis-Saison verletzungsbedingt vorzeitig beendet.

Anders als geplant werde die 31 Jahre alte Russin in dieser Saison nicht in Peking, Tianjin und Moskau antreten, bestätigte die Profi-Organisation WTA. «Ich habe mich darauf gefreut, wieder nach Tianjin zu kommen, um meinen Titel zu verteidigen, aber leider brauche ich Zeit, mich zu erholen», sagte Scharapowa.

Ihr bislang letztes Spiel absolvierte die Weltranglisten-24. bei den US Open in New York, wo sie im Achtelfinale an der Spanierin Carla Suarez Navarro scheiterte. Ihren ersten Auftritt in der Saison 2019 hat Scharapowa für Shenzhen geplant, das Turnier in China beginnt am 31. Dezember 2018.