Fürchtet euch nicht

Stefan Klug

(MOZ) Olivia und ihre Freundinnen wollen beim letzten Spring-Break in Mexiko noch einmal ordentlich abfeiern. Dort lernen sie eines Tages Carter kennen, der die Mädels und andere noch zu einem Absacker in einer verlassene Kirche einlädt. Später überredet er die Runde zu einem geselligen „Wahrheit oder Pflicht“, das alle Anwesenden noch von eigenen Partynächten kennen. Doch die lustige Stimmung schlägt um, als Carter beginnt, von einem Fluch zu reden, der auf dem Spiel liegt. Olivia glaubt dem nicht und wird später daheim schlagartig daran erinnert, indem sie geheime Botschaften empfängt, die sie zum weiterspielen auffordern. Und es zeigt sich, dass die Sache ernster ist als gedacht. Denn jeder, der sich der Mutprobe der Pflicht verweigert oder nicht die Wahrheit sagt, stirbt. Um den Fluch zu brechen muss Olivia noch einmal zu Carter.

In den 1990-ern erlebte der Teenie-Horrer seine Blütezeit. Unbekannte metzelten ganze Abschlussklassen nieder und tauchten an den ungewöhnlichsten Stellen auf. Das Publikum litt und erschrak mit den Protagonisten. Bei der Generation Smartphone hat sich der gegenständliche Grusel offenbar in einen virtuellen gewandelt. So zumindest macht uns die Horror-Schmiede Blumhouse glauben. Denn in deren neuester Produktion ist es ein Dämon, der in ein Spiel fährt, das als Gegenstand nicht existiert. Es ist also mehr ein Fluch, der sich aber nicht zufällig erfüllt, sondern gezielt, indem etwas von den Protagonisten Besitz ergreift worauf hin sie sterben. Klingt ein wenig nach Exorzist, ist es aber auch nicht wirklich. Und das scheint das Problem. Die Story ist so weit hergeholt, dass die Bedrohung nicht wirklich auf den Zuschauer überspringt. Zudem verzichtet man wohl der Altersfreigabe wegen auf die explizite Gewaltdarstellung. Damit bleibt am Ende ein Teenager-Film, in dem deutlich zu alte Schauspieler in Figuren stecken, die auf nicht alltägliche Weise ihre Leben aushauchen. Nicht wirklich zum fürchten...

Genre: Horror; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 100 Minuten; Verleih: Universal; Regie: Jeff Wadlow; Lucy Hale, Tyler Posey, Landon Liboiron; USA 2018