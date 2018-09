Gegen das Vergessen

Silvia Passow

Falkensee Die wärmenden Sonnenstrahlen suchen sich einen Weg durch die dichte Krone der alten Eiche, treffen auf die kleine Messingplatte, welche die leuchtenden Kaskaden zurückwirft. Der Baum ist stiller Zeuge der Ereignisse, hat sicher schon damals hier gestanden, als das Leben in der Finkenkruger Villa noch leicht und beschwingt war. Wahrscheinlich war er auch da, als die Stunden der Bewohner hinter den Fenstern schwerer wurden, die Tage dunkler, sich Schatten über die Zeit legten. Was mit Sanktionen und Ausgrenzung begann, wurde bedrohlich, aus gelegentlich auftretender Ablehnung, wurde offene Feindschaft, aus verbaler Attacke, körperlicher Angriff, an deren Ende standen Verhaftung, Enteignung und gewaltsamer Tod. Oder die Flucht an einen unbekannten Ort, Verlust der Heimat, des Vertrauens, des Glaubens an die Menschlichkeit.

Die kleine Gruppe geschichtsinteressierter Spaziergänger trifft sich am Bahnhof Finkenkrug, Treffpunkt und Ausgangspunkt der rund zweistündigen Wanderung. Begleitet wird die Tour von Dr. Ines Oberling, der Sprecherin der Vorbereitungsgruppe Stolpersteine. Oberling ist Historikerin, mit Heimatbezug, wie sie sagt. Die NS-Zeit ist ihr Schwerpunkt, die Falkenseer Liegenschaften ebenso, so fügte sich für sie eins zum anderen. Als Referent ist Klaus-Peter Mentzel dabei. Er hat Informationen zu den Stolpersteinen dabei, zu den Schicksalen dahinter, berichtet über die Menschen. Dazu, Dreingabe und im Kontext unerlässlich, viele andere historische Informationen über das Villenviertel Finkenkrug. Und so atmet der Teilnehmer mit jedem Schritt ein Stück Falkenseer Geschichte ein.

Klaus-Peter Mentzel ist Gründungsmitglied der 2006 in Nauen gebildeten Gruppe. Aus Nauen stammt auch der Künstler Gunter Demnig, der das Projekt einst ins Leben rief und bis heute, alle Steine selbst vor Ort einsetzt. An 70 Orten in Brandenburg wurden bisher Stolpersteine verlegt. Die Gruppe um Mentzel und Oberling hat die Verlegung von rund 40 Stolpersteinen im Osthavelland vorbereitet. Im Falkenseer Stadtgebiet kann man die Steine an 17 Orten finden. Die Mitglieder arbeiten ehrenamtlich, Recherchieren Schicksale, sammeln Spenden, werben auf Veranstaltungen für ihre Initiative.

Als die neuen Besitzer in ihr geschichtsträchtiges Haus in die Leistikowstraße einzogen, stießen sie auf das Schicksal der ehemaligen Bewohner. Sie recherchierten selbst und wandten sich an die Vorbereitungsgruppe Stolpersteine. So konnte der vertriebene Charly Friedenthal als ehemaliger Besitzer identifiziert werden. Sein Name fand sich später auf einer Passagierliste aus dem Jahr 1938 wieder. Was nach seiner Flucht aus ihm wurde, ist nicht bekannt. Auf der Liste taucht neben seinem Namen der Vermerk, plus Ehefrau, auf. Noch ist es nicht gelungen, den Namen dieser Frau zu ermitteln. Würde dies gelingen, bekäme sie ihren eigenen Stein. 2016 wurde vor dem Haus für Charly Friedenthal ein Stolperstein eingesetzt, Paten für den Stein sind die neuen Besitzer des Hauses, deren Tochter seitdem für die Vorbereitungsgruppe aktiv ist.

Nicht jeder Stein liegt für einen Ermordeten. Schikane, Bedrohung, Vertreibung, auch dafür liegen die Stolpersteine. „Im Mittelpunkt steht das Verfolgtenschicksal“, sagt Oberling und ergänzt. „Neben jüdischen Mitbürgern wurden auch Kranke, Homosexuelle, politisch Andersdenkende verfolgt.“ So auch Walter Neugebauer, dessen Stein in Finkenkrug liegt, allerdings etwas weiter abseits der Route und somit nicht Teil der Probe-Tour. Unerwähnt bleibt sein Schicksal deshalb nicht. Den falschen Radiosender hatte er gehört, davon erzählt, denunziert, verhaftet, hingerichtet.

Der berühmteste Stein wurde im Gedenken an Gertud Kolmar in das Straßenpflaster gebettet. Die bedeutende Lyrikerin lebte gemeinsam mit ihrem Vater in der heutigen Feuerbachstraße. Ihr Vater, Ludwig Chodziesner, starb 1943 in Theresienstadt, sie selbst wurde in Ausschwitz ermordet. Drei Steine liegen für die Familie Rothenberg. Während Mutter und Tochter der Familie die Flucht gelang, fand der Vater, Mordarchai (Moritz) Rothenberg, in Theresienstadt ein gewaltsames Ende. Die Kosten für die Steine, pro Stück 120 Euro, übernahm der Makler des leerstehenden Hauses in der Karl-Marx-Straße. Vier Steine liegen in der Holbeinstraße für die Arztfamilie Schaarwächter. An einer der Backsteinsäulen, die die schmucke Villa umgeben, kann man noch die Reste des aufgemalten Davidsterns erkennen. Die Familie war 1938 komplett nach England emigriert. Auf dem Rückweg durch die Leistikowstraße, führt der Weg zu den Stolpersteinen für das Ehepaar Dr. Felix und Margarethe Jacoby. Felix Jacoby zog 1939 mit seiner Ehefrau nach Oxford, wo der angesehene Altertumsforscher weiter seiner Arbeit nachgehen konnte. Margarethe Jacobi war eine geborene von der Leyen. Und so übernahm die Familie der Politikerin auch die Patenschaft für die beiden Stolpersteine.

Die Vorbereitungsgruppe Stolpersteine plant für das kommende Jahr weitere geschichtliche Exkursionen durch Falkensee, zu Fuß oder per Fahrrad. Schulklassen können unabhängig von diesen Terminen diese geschichtsträchtigen Touren buchen. „Wir kommen auch gern in die Schulen“, sagt Mentzel. Eine Wanderung zu den Stolpersteinen hält er jedoch für effektiver. Sehr viel eindrucksvoller, denn viele der alten Häuser stehen auch noch, Geschichte ganz nah und in unmittelbarer Umgebung erzählt.

„So etwas darf nie wieder passieren“, sind sich alle Teilnehmer bei der Verabschiedung einig. Die dicken Äste der Eiche, sie nicken im Wind.

BU: Dr. Ines Oberling gibt Auskunft. Nebenbei befreit sie die Steine von Laub und Staub.